هل تنجح الصين في مهمتها لابتكار شمس اصطناعية قوتها تعادل 6 أضعاف الموجودة في الكون؟

بعد سبعة أشهر فقط من إعلانها عن تحقيق رقم قياسي بارز في اندماج البلازما ، حطمت الأكاديمية الصينية للعلوم التوقعات بابتكار مفاعل توكومالك الاصطناعي الخاص بهم وقوته تعادل سبعة أضعاف قوة الشمس.

ووفقا لمجلة “ساينس اليرت” العلمية، نجح مفاعل “توكوماك” الاصطناعي في الصين على استمرار حلقة البلازما بدرجة حرارة بالغة القوة وصلت إلى 120 مليون درجة مئوية، لمدة 1056 ثانية.

بحسب تقارير معهد فيزياء البلازما، يتفوق هذا النجاح على الرقم القياسي لحبس البلازما البالغ 390 ثانية ، والذي سجله توري سوبرا توكاماك في فرنسا عام 2003.

ويعد هذا النجاح الذي حققه مفاعل EAST، بمثابة تقدما مهما لتجارب الاندماج في السعي وراء طاقة الاندماج، وقد يؤدي النجاح في توليد كميات قابلة للاستخدام من الطاقة عبر الاندماج النووي إلى تغيير العالم .

لكن تحقيقه يمثل تحديًا كبيرًا. نظرا لأنه يحتوي على تكرار العمليات التي تحدث في النجم ، حيث الضغط العالي ودرجة الحرارة يضغطان على النوى الذرية معًا بإحكام لدرجة أنها تندمج لتكوين عناصر جديدة.

وفي حالة النجوم الرئيسية ، فإن النوى هي الهيدروجين ، الذي يندمج ليشكل الهيليوم. نظرًا لأن نواة واحدة من الهيليوم أقل كتلة من نوى الهيدروجين الأربعة التي تندمج لتكوينها ، فإن الكتلة الزائدة تشع على شكل حرارة وضوء.

ويولد هذا قدرًا هائلاً من الطاقة - ما يكفي لتشغيل نجم - ويسعى العلماء جاهدين لتسخير نفس العملية هنا على الأرض، وفي التوكاماك ، تكون البلازما شديدة السخونة ، وتكون محصورة في شكل دوائر بواسطة حقول مغناطيسية قوية. لكن الحفاظ على هذه البلازما تتم لفترات زمنية أطول.