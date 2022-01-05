محمد الغيطي يبدأ برنامجه الجديد عبر قناة الشمس.. غدا

يطل الإعلامي محمد الغيطي بداية من غدا الخميس، بأولى حلقات برنامجه الجديد "تقدر مع ‏الغيطي"، عبر شاشة قناة الشمس، والذي يقدمه على أسبوعيا خلال الويك اند، يومي ‏الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، ويعاد يومي الجمعة والسبت في تمام الثامنة صباحا.‏

تفاصيل البرنامج

ويفتح الغيطي في برنامجه الجديد العديد من الملفات الشائكة، التي تهم المواطن المصري البسيط، ‏كما يتطرق للقضايا الإجتماعية واهتمامات المشاهدين من كافة الطبقات والفئات الإجتماعية، ‏ويقدم خلال البرنامج العديد من الخدمات للجمهور في جميع المجالات.‏

وأكد الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، أن عودته للجمهور تحمله مسئولية كبيرة تجاه المجتمع، ‏موضحا أنه قرر أن يقدم محتوى إعلامي يبث روح الأمل والتفاؤل للمشاهدين، ولهذا اختار اسم ‏‏"تقدر مع الغيطي" للبرنامج، مفسرا أن الشعب المصري بكافة فئاته قادر على تقديم المزيد ‏وتحقيق النجاح بالترابط المجتمعي، وهو ما يسعى خلال الفترة المقبلة لتقديمه للمجتمع، في ‏محاولة جديدة لبث روح التعاون بين الناس والبحث عن نقاط توافق تجمع فئات الشعب المصري ‏بأكمله للتغلب على الصعاب ومواجهتها اجتماعيا.‏