محمد الغيطي يبدأ برنامجه الجديد عبر قناة الشمس.. غدا

يطل الإعلامي محمد الغيطي بداية من غدا الخميس، بأولى حلقات برنامجه الجديد "تقدر مع الغيطي"، عبر شاشة قناة الشمس، والذي يقدمه على أسبوعيا خلال الويك اند، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، ويعاد يومي الجمعة والسبت في تمام الثامنة صباحا.
تفاصيل البرنامج
ويفتح الغيطي في برنامجه الجديد العديد من الملفات الشائكة، التي تهم المواطن المصري البسيط، كما يتطرق للقضايا الإجتماعية واهتمامات المشاهدين من كافة الطبقات والفئات الإجتماعية، ويقدم خلال البرنامج العديد من الخدمات للجمهور في جميع المجالات.
وأكد الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، أن عودته للجمهور تحمله مسئولية كبيرة تجاه المجتمع، موضحا أنه قرر أن يقدم محتوى إعلامي يبث روح الأمل والتفاؤل للمشاهدين، ولهذا اختار اسم "تقدر مع الغيطي" للبرنامج، مفسرا أن الشعب المصري بكافة فئاته قادر على تقديم المزيد وتحقيق النجاح بالترابط المجتمعي، وهو ما يسعى خلال الفترة المقبلة لتقديمه للمجتمع، في محاولة جديدة لبث روح التعاون بين الناس والبحث عن نقاط توافق تجمع فئات الشعب المصري بأكمله للتغلب على الصعاب ومواجهتها اجتماعيا.