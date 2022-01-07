أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعد 4 مديرين بمكافأة 2 مليون دولار .. وسعر ومواصفات أرخص هاتف 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
أسرع هاتف قابل للطي.. جوجل تكشف مفاجآت جديدة في Pixel Fold
كشفت أحدث التسريبات عن عدد من المفاجآت التى سيحصل عليها هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold حيث سيكون الهاتف هو أسرع هاتف قابل للطي على الإطلاق مع ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام تمكنه من أداء خرافي بسرعة جبارة.
بـ شرط.. جوجل تعد 4 مديرين بمكافأة 2 مليون دولار ورفع الراتب
خلال الشهر الماضي، أعلنت شركة عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، شركة جوجل عن ارتفاع أرباح الشركة للربع الخامس على التوالي منذ العام الماضي، ولكن قام أحد المديرين التنفيذيين بالشركة في نفس الوقت باخبار الموظفين بعدم رفع رواتبهم.
سعر ومواصفات أرخص هاتف بتقنية 5G في 2022
تتميز الهواتف الذكية التى تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G بارتفاع سعرها بشكل ملحوظ عن باقي الهواتف التى تعمل بتقنية 4G، ولكن يبدو أن شركة نوكيا ستغير هذا المفهوم تماما، حيث تعتزم الشركة إطلاق هاتف جديد وبسعر رخيص للغاية بتقنية 5G
ريلمي تحقق رقما قياسيا مع مبيعات هواتف Realme GT2 خلال 3 دقائق
تمكنت شركة ريلمي الصينية من تحقيق مبيعات قياسية من هواتف Realme GT2 الرائدة والتى أعلنت عنها رسميا منذ أيام قليلة، حيث استطاعت الشركة تحقيق إيردات خيالية مع أول عملية بيع لها في الأسواق الصينية.
آبل تصدر أرخص هاتف آيفون في 2022 بتصميم مشابه لـ iPhone 8
كشفت تسريبات أن هاتف iPhone SE القادم آبل والمقترح أن يكون iPhone SE 3 ، والذى يعد أرخص هاتف آيفون في 2022 ، سيأتى بتصميم مشابه لهاتف iPhone 8 الذى صدر عام 2017 كما سيحصل على عدد من الميزات المهمة للغاية.
إنستجرام يطرح 3 خيارات جديدة للمستخدمين لتنظيم المنشورات على صفحاتهم
بدأ تطبيق Instagram إنستجرام في طرح عدد من الخيارات الجديدة للمستخدمين والتى تتيح لهم تنظيم المنشورات على حساباتهم الشخصية ضمن عدد من القواعد، منها الترتيب الزمنى وكذلك الترتيب حسب التفضيل.
شاومى تكشف المواصفات الرسمية لهواتف الألعاب Redmi K50
أكدت شركة شاومى الصينية، المواصفات الرئيسية لسلسلة هواتف الألعاب Redmi K50 والتى تحتوى على مواصفات جبارة يمكنها المنافسة مع أفضل الهواتف الذكية في الربع الأول من العام الحالى 2022 .
باهظ الثمن.. تسريبات تكشف سعر هاتف هونر القابل للطى Honor Magic V
كشفت تسريبات السعر المحتمل لهاتف هونر القابل للطي القادم Honor Magic V ، والمقرر إطلاقه يوم ١٠ يناير المقبل، بعد إعلان الشركة عن موعد إطلاقه رسميا ، حيث يعتبر الهاتف واحدا من أرخص الهواتف القابلة للطي مع مواصفات جبارة.