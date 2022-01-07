بـ شرط.. جوجل تعد 4 مديرين بمكافأة 2 مليون دولار ورفع الراتب

خلال الشهر الماضي، أعلنت شركة عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، شركة جوجل عن ارتفاع أرباح الشركة للربع الخامس على التوالي منذ العام الماضي، ولكن قام أحد المديرين التنفيذيين بالشركة في نفس الوقت باخبار الموظفين بعدم رفع رواتبهم.

ومنذ ساعات قليلة، أعلنت جوجل عن قرار آخر متعلق بكبار مسئوليها التنفيذيين، حيث قررت الشركة رفع رواتبهم كنوع من الاستثناء عن القرار التى اتخذه مؤخرا إلى رقم كبير للغاية.



وبحسب موقع Business Insider فإن جوجل عززت الراتب الأساسي دون الحوافز أو المكافآت إلى مليون دولار ،لأربعة مسئولين في الشركة كما قامت بتسليمهم إلى ما يصل إلى 34 مليون دولار من أسهم الشركة.

وسيحصل أربعة مدراء تنفيذيين في Google C-suite على رواتب تصل إلى مليون دولار ، بالإضافة إلى زيادة ضخمة في جوائز الأسهم، وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من اجتماع شامل في شهر ديسمبر حيث خاطب فرانك واجنر ، رئيس شؤون التعويضات في الشركة، الموظفين العاديين حول تعديلات الرواتب، والذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن ارتفاع التضخم.

وتم رفع رواتب لمديرة المالية روث بورات، ومدير الأعمال فيليب شندلر ، ونائب الرئيس برابهاكر رجافان، والمدير القانوني كينت ووكر، من 650 ألف دولار إلى مليون وهي زيادة مرتفعة للغاية.

كما أن جميع هؤلاء المديرين جميعهم مؤهلون للحصول على مكافأة قدرها 2 مليون دولار إذا ساعدوا جوجل على تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية لعام 2022.

وفقا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن حزم التعويضات الإجمالية للموظفين التنفيذيين تعتبر أكبر بكثير عند أخذ حقوق الملكية في الاعتبار، بالإضافة إلى رواتبهم السنوية المتزايدة ، حيث تم منح المديرين التنفيذيين ما قيمته ملايين الدولارات من الأداء ووحدات الأسهم المقيدة ، والتي تُستحق بشكل مختلف في أوقات مختلفة وتعتمد على المديرين التنفيذيين العالقين.

وشهد الراتب الأساسي السنوي للرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، إلى مليوني دولار منذ آخر زيادة في عام 2019 ، كما أنه مؤهل للحصول على 150 مليون دولار إضافية في وحدات الأسهم المقيدة والأداء إذا بقي في جوجل وحقق أهداف أداء معينة.

