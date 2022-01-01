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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على خطى آبل.. جوجل تعمل على إطلاق نظارات للواقع المعزز

على خطى آبل.. جوجل
على خطى آبل.. جوجل تعمل على إطلاق نظارات للواقع المعزز

كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية تعمل على تطوير نظارات للواقع المعزز من خلال شركتها North المتخصصة في هذا المجال، وذلك للمنافسة مع شركة ميتا التى أعلنت مؤخرا إنشاء مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي. 

 

وبحسب تقرير من صحيفة نيويورك تايمز فإن شركة جوجل هى الأخرى تريد الدخول على خط المنافسة مع شركتى آبل التى بدأت بالفعل وتستعد لإطلاق أول نظارات بالواقع المعزز والافتراضي معا.

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وتستعد شركات التكنولوجيا لإنتاج عدد من المنتجات الخاصة بالواقع المعزز والافتراضي، للحاق بمشروع ميتافيرس الذى سينقل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نقلة نوعية. 



وستحصل نظارات آبل بتقنيتى AR / VR للواقع المعزز والافتراضي معا ، وهو الأمر الذى سيميزها كثيرا عن أى نظارات أخرى، مع جودة 8K ، بالإضافة إلى أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد متطورة قادرة ليس فقط على اكتشاف الأشياء في المشهد ولكن أيضًا تحديد الإيماءات التي تقوم بها يدي المستخدم.

 

وفقا لموقع Android Police فإن شركة جوجل  قد استحوذت على شركة North، العاملة في مجال تطوير نظارات الواقع المعزز، لتعزيز خبرة الشركة وقدراتها على الاستثمار في الجهود المرتبطة بمجالات الـ"هارد وير"، ومستقبل الحوسبة الإلكترونية، وكذلك إصدار نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز.  

 

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