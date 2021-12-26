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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

فعل هذه الإجراءات
فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

حذر خبراء الأمن الإلكتروني بضرورة تحديث عدد من الإعدادات على متصفح جوجل كروم، وذلك لحفظ بياناتك الشخصية على المتصفح منعا لتتبعها من جوجل، حيث أنه عند تعقب مثل هذه البيانات مثل البيانات الخاصة بالموقع يكون المستخدم عرضة للخطر.    

 

وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإنه يجب على كل مستخدمى جوجل كروم منع المتصفح تماما من تتبعك من خلال عدد من الخطوات حيث أنه عند الاكتفاء بإيقاف تشغيل "سجل المواقع" افتراضيًا فإنه لا يمنع تتبع كل البيانات الخاصة بك.  

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ويهدف التتبع في الواقع إلى تسهيل الحياة على الإنترنت من خلال معرفة ما يعجبك وما لا يعجبك، كما تقوم شركة جوجل من خلال متصفح كروم ببيع البيانات الشخصية لمستخدميها من خلال المتصفح لشركات الإعلانات التى تدفع بدورها لجوجل مئات الملايين من الدولارات، ولكن يسبب الأمر خطورة كبيرة عند معرفة الشركات بيانات الموقع الخاصة بالمستخدمين مما يعرض حياتهم للخطر.

 

كيفية التحقق من نشاطي على متصفح جوجل :

 

يمكنك الوصول إلى نشاط جوجل الخاص بك من جهاز لاب توب أو  كمبيوتر عن طريق زيارة موقع الويب : myactivity.google.com.

 

سترى ثلاثة خيارات: نشاط الويب والتطبيقات وسجل المواقع وسجل يوتيوب YouTube.

سترى مربع اختيار أسفل كل منها.

 

يمكنك إيقاف تشغيلهما إذا كنت تفضل عدم تتبع جوجل لما تنوي فعله.

 

سيوفر لك تحديدهم أيضًا مزيدًا من المعلومات حول ما يفعله جوجل.

 

وضمن نشاط الويب والتطبيق ، تقول جوجل "نحفظ نشاطك على مواقع وتطبيقات جوجل ، بما في ذلك المعلومات المرتبطة مثل الموقع ، لمنحك عمليات بحث أسرع وتوصيات أفضل وتجارب أكثر تخصيصًا في الخرائط والبحث وخدمات جوجل الأخرى".

 

يمكنك رؤية وحذف أي نشاط من التطبيقات والخدمات ذات الصلة الموجودة أسفله ، مثل متصفح جوجل كروم و Google Play.

 

كما توجد أيضًا إعدادات فرعية تختار السماح ببعض التتبع أثناء حظر الآخرين.
 

متصفح جوجل كروم جوجل تتبع تعقب بيانات شخصية تتبع بيانات الموقع

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