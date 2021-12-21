يوم الصفر.. جوجل تحذر من ثغرة في متصفح كروم.. تفاصيل

كشف وليد حجاج استشاري أمن المعلومات، تفاصيل قيام جوجل بتحذير المستخدمين من احتمالية تواجد ثغرة خطيرة في متصفح كروم باسم يوم الصفر .

وقال وليد حجاج في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة “ سي بي سي “، :” يوم صفر ليس يوم محدد في الأسبوع لكنه مسمى يطلق على نوعية من البرمجيات الخبيثة التي لا يعلم عنها احد شيء”.

وأضاف وليد حجاج:" هناك برمجيات يطلق عليها يوم الصفر لأنها لا يمكن أن يكتشفها احد إلا بعد حدوث الاختراق".

وتابع وليد حجاج:" جوجل اكتشفت ثغرة من نوعية ثغرات يوم الصفر، وليس جوجل كروم فقط المهدد بسبب الثغرة، ولكن يتم تهديد ميكروسوفت وأمازون وتويتر"، مضيفا:" لا علاقة لهذا الامر بنا كمستخدمين ولكن الثغرة ترتبط بالخوادم الخاصة بـ جوجل نفسه ".



