جوجل في ورطة بسبب هواتف Google Pixel 6 | تفاصيل

يبدو أن شركة جوجل الأمريكية أصبحت في ورطة كبيرة بعد الإبلاغ مؤخرا عن عدد من المشكلات الخطيرة في هواتفها الرائدة Google Pixel 6 و Pixel 6 Pro ، وعلى الرغم من أن الشركة قد أصدرت تحديثات لمعالجة العيوب إلا أن هناك مشكلة جديدة أكبر.

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن مستخدمd هواتف Google Pixel 6 أبلغوا عن وجود مشكلة في شاشة الهواتف تؤدى إلى تصدع أو كسر الزجاج دون سبب واضح، خاصة في هواتف Pixel 6 Pro .

وعبر المستخدمون عبر عدة مواقع، منها تويتر، و ريديت، وكذلك صفحات دعم جوجل، عن أن شاشة Pixel 6 Pro تتصدع بشكل عشوائي ، كما أن مستخدمين لهواتف Pixel 6 قالوا أيضا إن شاشة هواتفهم قد تصدعت أيضا.



وأشار المستخدمون إلى أنهم قد استخدموا أغطية أو واقيات زجاجية لحفظها ولكن لم يمنع استخدامها من تعرض الهواتف للكسر ، وهو أمر اعتبروه غريبا للغاية.



ووفقًا لموقع Android Police ، فإنه عادةً ما ينتج هذا النوع من المشكلات عن مشكلة في التصنيع تؤدي إلى تراكم الضغط في زجاج الشاشة ، مما يؤدي في النهاية إلى كسره، كما يمكن أن تؤدي التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة أيضًا إلى كسر الزجاج.

وتشير بعض التقارير إلى أن جوجل تحقق حاليًا في المشكلة ، على الرغم من عدم إصدارها أي بيان رسمي حتى الآن.

جدير بالذكر أن جوجل طرحت تحديثا مهما للهواتف؛ للعمل على معالجة عدد كبير من الأخطاء مع جلب ميزات عديدة، خاصة الميزات المتعلقة بتطبيق الكاميرا و تعديلات على مستشعر بصمات الأصابع، ومعالجة وميض الشاشة وإصلاح خطأ يمنع الشاشة من تبديل معدل التحديث على النحو المطلوب.