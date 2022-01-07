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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استثمارات عمانية باكستانية وتبادل تجاري واسع مرتقب

صدى البلد

عقد الوفد التجاري لسلطنة عمان الذي يزور باكستان برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان لقاء مشتركا مع مجموعة الأعمال الباكستانيين وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة اسلام آباد حيث ركز اللقاء على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتسهيل العوائق التي تحد من امكانية التصدير والاستيراد بين البلدين وتقديم التسهيلات والحوافز في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة بما يتعلق بالنقل البحري.


وتطرق اللقاء إلى رغبة أصحاب الأعمال في باكستان للاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عمان التي توفر الحوافز المشجعه للاستثمار.


وشهد اللقاء عقد لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد التجاري الذي يضم ممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة مع أصحاب الأعمال الباكستانيين لبحث سبل إبرام الشراكات الثنائية بين الجانبين. 
وأشاد عدد من أصحاب الأعمال المشاركين في الوفد التجاري العماني بهذه اللقاءات التي تتيح لهم الدخول في شراكات  للاستفادة من الفرص الاستثمارية الممكنة في البلدين. 


وقال خميس بن سالم الجنيبي رئيس مجلس إدارة المجموعة العالمية للخدمات ان زيارته لباكستان مع الوفد التجاري العماني حققت نتائج طيبة حيث أن المجموعة العالمية للخدمات بصدد التوقيع على اتفاقيات مع مجموعة شركات باكستانية لتوفير المواد الكيميائية في قطاع النفط والغاز الى سلطنة عمان.


كما أضاف الجنيبي ان هذه الزيارة أتاحت له الاطلاع على العمل في مصنع جلوبل بارما للادوية بباكستان وتم توقيع اتفاقية مع لاقامة مصنع للادويه في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية.


وبين الجنيبي أن مثل هذه الزيارات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان تتيح لأصحاب الأعمال العمانيين الدخول بثقة في شراكات مع أصحاب الأعمال بالدول الشقيقة والصديقة, كما أنها تمثل آلية مهمة لجذب الاستثمارات الجادة وهو ما تمثل أثناء هذه الزيارة التي استطعنا خلالها الدخول في شراكة للاستفادة من التجربة الباكستانية في التصنيع الدوائي.


من جانبه قال تيسير بن مبروك المغيري رئيس مجلس إدارة شركة رتاج الشرقية للمقاولات  إن  اللقاءات ستفتح مجالات أوسع لعلاقات تجارية مستقبلية وأضاف ان من الأهداف المرجوة لهذه الزيارات التعريف بالمقومات وفرص الاستثمار خصوصا في مختلف  المجالات الاقتصادية والاستثمارية.


كما اشارت سلامة بنت سيف السيابية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دار الشهد للتجارة إلى ان هذه الزيارة الى باكستان سوف تفتح آفاقا أرحب من التعاون خاصة أن هناك  رغبة من قبل رجال الأعمال العمانيين لتعزيز حجم ومستوى المبادلات التجارية والاستثمارية  لمراحل أكبر وأشمل.


وثمن أحمد بن قادر البلوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات البروج العالمية جهود غرفة تجارة وصناعة عمان في إتاحة الفرصة واهتمامها بتسيير الوفود التجارية والتي أسهمت في تحقيق نتائج طيبة على مستوى تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنةعمان وباكستان واضاف البلوشي ان على البلدين الاستفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق شراكات تجارية واستثمارية لمنتجاتهم.


من ناحية اخرى قام  المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من أعضاء من مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال العُمانيين الذين يمثلون مختلف القطاعات التجارية بزيارة هيئة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وعدد من المناطق الصناعية وكبرى مصانع الشركات الباكستانية العاملة في مجال صناعة الأدوية والمواد الغذائية

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