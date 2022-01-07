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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التشغيل التجريبي

استعدادا للافتتاح.. فرش وتجهيز مستشفى براني المركزي بمطروح

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال زيارته الميدانية لمدينة سيدى براني، مستشفى برانى المركزى يرافقه جمال الشورى عضو مجلس النواب والدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى وعدد من مديري المديريات والادارات.

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تابع محافظ مطروح أعمال فرش وتجهيز مستشفى برانى المركزى بعد الانتهاء من كافة المبانى والمرافق، وجارى الفرش والتجهيز بأحدث الأجهزة.

واوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جارى التركيب لاجهزة الأشعة المقطعية والعادية والاتتهاء خلال اسبوعين قبل التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية وعددها ١٠ عيادات لتوفير الخدمة الطبية ،مصيفا أن  المستشفى تضم  ١٣ سرير غسيل  كلوى و٩ حضانات، و١٠ غرف عناية مركزة و٩ غرف عمليات  و٣ معامل للطفيليات وكيمياء وأبحاث الدم بالإضافة إلى بنك الدم، وكذلك تضم  ٤٢ سرير بالإضافة إلى أسرة الاستقبال و٣٣ سرير أطباء وتمريض.

وأضاف أنه جارى الانتهاء من توصيل شبكة الغاز وخزان المياه بسعة خزان 360 م3 والصرف بسعة خزان 300م3، وإاطلاق التيار الكهربى و كاميرات مراقبة وغيرها ،و  مولد الكهرباء  سعة 1 ميجا  بما يعمل على توفير مصدر  دائم للكهرباء، ومولد الأكسجين وامكانية دعمه لاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.

ووجه محافظ مطروح للمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح بالتنسيق  مع الطرق للانتهاء من تعدية خط تغذية  الكهرباء البديل الثانى للمستشفى، مع التأكيد على توفير  الشركات المختصة فرص عمل  لأبناء المدينة بوظائف الأمن والنظافة بالمستشفى.

محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى
محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى
محافظ مطروح يتفقد مستشفى برانى
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