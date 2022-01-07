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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطبيعة الخلابة ومياه الفيروزية.. كيف حافظت الدولة على شواطئ مطروح من النحر؟

الالسنة البحرية
الالسنة البحرية فى مطروح

عانت محافظة مطروح من تآكل شواطئها بسبب ارتفاع الأمواج بها  وزيادة النحر بالشاطئ الرملى المميز، مما أفقد المحافظة مساحات  من الشاطئ الرملي .


وقامت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوضع  حلول لتلك المشكلة لإنقاذ شواطئ مطروح ذات الطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية والتى تنافس افضل شواطئ العالم بإقامة ألسنة بحرية من الصخور خاصة بالمنطقة الغربية البوسيت والابيض.

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وتم عمل 10 رؤوس بحرية من الصخور، بأطوال مناسيب متدرجة ومسافات بينية، بغرض حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح  مع اضافة  لماسات جمالية لتلك الالسنة  مما أهلها لتكون قبلة للتنزة   والاستمتاع بالبحر للمواطنين.

و قام وزير الري، فى 22 ديسمبر من العام الماضى يرافقه محافظ مطروح، بوضع حجر أساس المرحلة الثانية لحماية شاطئ الأبيض بعدد 20 لساناً، على مسافة 4 كيلومترات، منها 13 رأساً حجرية على شكل حرف L، و7 رؤوس على شكل حرف T، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 175 مليون جنيه.
اسباب إقامة الألسنة البحرية
تعود فكرة انشاء هذه الالسنة  الى عام 2013، بعد حدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملى المميز، فى الجزء الغربى منه بشكل كامل، وتسبب ذلك فى انهيار سور ورصيف الكورنيش  بمنطقة البوسيت  مما دعى الهيئة  العامة لحماية الشواطئ الى دراسة وقف التهديد لشواطئ محافظة مطروح، من التآكل وجرف الرمال وزحف البحر نحو اليابسة، في عدد من المناطق، بسبب عوامل النحر فى ظل التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، وهو ما تأثر به شاطئ مطروح العام، وحدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملى المميز، كما انحصرت المساحة الشاطئية بمنطقة الأُبَيض التي تضم أجمل الشواطئ المصرية.


وقد بدأت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ أعمال المشروع  بانشاء 5 رؤوس بحرية  فى  عام 2018 ، بشواطئ مدينة مرسى مطروح، ضمن مشروعات ضخمة لحماية جميع المناطق الساحلية.

وتم إنشاء تلك الألسنة، بأطوال حوالي 70 مترًا، لكل منها، ومسافات بينية حوالى 200 متر، وامتداد للرؤوس من جهة البحر بأطوال حوالي 50 مترا، بتكلفة إجمالية 24,139 مليون جنيه.

كما  تم الانتهاء  من عمل 5 رؤوس بحرية من الصخور، لحماية الشواطئ بمنطقة الأُبَيض طبقًا للدراسات والمواصفات، بالإضافة إلى تغذية محيط هذه الألسنة بالرمال لتعويض التآكل بتكلفة إجمالية للمشروع 59,834 مليون جنيه. لتستمر اعمال إنشاء تلك الألسنة بإقامة 20 رأس بحرية جديدة بمنطقة الأبيض.

يقول مكاوى محمد من أهالى مطروح أن تلك الألسنة البحرية بالإضافة إلى حماية شواطئ مطروح  أضافت جمال إلى محافظة مطروح والقيام بالاستفادة منها بإقامة كافتيريات وأنشطة تجارية والتى تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتوفير مصدر دخل لهم. بالإضافة إلى مساعدة زوار المحافظة فى الوصول إلى نقاط اكبر داخل المياه  للاستمتاع بمياه مطروح متدرجة الألوان .

وأشار إلى قيام أهالى مطروح   بأعمال الصيد البحري من اعلى الألسنة باستخدام السنارة أو البوصة.

الألسنة البحرية فى مطروح
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