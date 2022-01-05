التعامل مع الفطر الأسود.. دورة تدريبية لتمريض مطروح

أكد الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام أن فريق التدريب بالمستشفى العام نظم تدريب تمريض بقسم الحضانة في فترة النوبتجية على جهاز التنفس الصناعي وكيفية تركيب الجهاز بشبكة الأكسجين، وكيفية تركيب الوصلات وتشغيل الجهاز والتعرف علي الطرق المختلفة لاستخدام الجهاز والإنذارات المختلفة أثناء وجود المريض علي الجهاز.

وأضاف أنه تم بالتدريب أيضا علي التعامل مع الحالات المصابة بالفطر الأسود وتم شرح تعريف المرض ومصادر العدوى وطرق انتقال العدوي والأشخاص المعرضون للعدوى والأعراض وطرق الوقاية من عدوي الفطر الأسود.



تم التدريب في أقسام الحضانة وعناية الأطفال وقسم عنايه العزل والتعقيم.



كما قام فريق مكافحة العدوي على تدريب مشرفات التمريض على الترصد الوبائيات وبعض الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة .



وتوجيهات الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح واستمراراً لحرص الوزارة على التعليم الطبي المستمر وتدريب الأطقم الطبية.

تدريب تمريض مطروح