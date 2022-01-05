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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تستضيف المعسكر الكشفى والارشادى السادس لذوى الهمم

شباب مطروح يشارك في المعسكر الكشفى لذوى الهمم بالإسكندرية

مطروح تشارك فى المعسكر
مطروح تشارك فى المعسكر الكشفى والارشادى لذوى الهمم

يشارك فريق ذوى القدرات والهمم بمطروح في المعسكر الكشفى والارشادى السادس لذوى الهمم بأبو قير بالإسكندرية في الفترة من ٤ الى ٩ يناير الحالى.

كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت المعسكر الكشفي تحت شعار  "أنا أستطيع بشكل مختلف" وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وأوضح خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن مكتب ذوى القدرات والهمم بمطروح تحت إشراف احمد خطاب مسؤول مكتب ذوى القدرات والهمم بمطروح يشارك  في  فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي السادس لذوي القدرات والهمم تحت شعار “أنا أستطيع بشكل مختلف”.

وأشار إلى أن الوزارة تنظم المعسكر من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، بمشاركة ٧٥٠ شاب وفتاة من ذوي الإعاقة السمعية والذهنية، خلال الفترة من (٤-٩) يناير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ويأتي هذا المهرجان في إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وفي ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لهذه الفئة  لتنمية وصقل  مهاراتهم، بالإضافة  لتفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، بالإضافة إلي تنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

وأضاف "عبدالحميد" أن المشاركين في المهرجان يتنافسون بعدة مجالات منها ” النشاط الفني، والنشاط الديني، النشاط الكشفي، النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي، الخدمة العامة”، وتضم لجنة التحكيم نخبة من المتخصصين والخبراء، حيث  تشارك كل محافظة بفريقين أحدهما بنين وبنات، ويتكون كل فريق من ٩ مشاركين منهم 6 من ذوي الإعاقة الذهنية و3 من ذوي الإعاقة السمعية.

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