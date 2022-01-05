مراجعة الحدود الإدارية بين المدن.. مطروح تعقد أول مجلس تنفيذي بالعام الجديد

محافظ مطروح يوافق خلال مجلس تنفيذى على على عدد من المخططات

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على عدد من المقترحات والتوصيات خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم "الأربعاء" بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمستشار محمد بكر الصباح المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والادارات بالمحافظة.

وعرض صالح حماد مدير ادارة المجالس جدول أعمال المجلس وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، كما تمت الموافقة على مقترح تحديد المحاور الرئيسية المعفاة من الاشتراطات البنائية الجديدة طبقا للبند 2 من الاشتراطات والتي تم البدء بها بمدينة مرسى مطروح مع استكمال باقى المدن، وكذلك مقترح الأحوزة العمرانية الجديدة طبقا لما جاء بكتاب وزارة الإسكان مع تدقيق التوابع.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود لجنة الانتهاء من مراجعة الحدود الإدارية بين المدن وعدد من القرى والخريطة الإدارية الداخلية بين المدن لإقرارها وتوثيقها، بما ييسر وصول البنية التحتية والخدمات للمواطنين والتعاون وروح الفريق الواحد بين جميع الجهات المشاركة، موجها الشئون القانونية بإعداد القرار بمشاركة جميع المختصين للتدقيق الكامل للبنية التحتية ونسب التنفيذ .

كما تم التأكيد خلال المجلس على إقرار جميع شركات المرافق والبنية التحتية بالتوقيع على محاضر مشتركة قبل أعمال الرصف بعدم وجود أعمال خاصة بهم فى الشوارع التى يتم رصفها .

كما تم استعراض موقف تقنين الأراضي وفقا للقانون 144 لسنة 2017 والمتحصلات، وكذلك موقف ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 20201/2022 .

كما تم تصديق المجلس التنفيذى على اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة خلف وقبلى جامعة مطروح بالكيلو 10 بمساحة 60 فدانا لإقامة مناطق إسكان اجتماعى واقتصادى ومناطق خدمات والتنسيق مع وزارة الإسكان .

ووجه محافظ مطروح الشكر لجميع الجهات المشاركة فى ازالة تراكمات مياه الأمطار والتعامل مع السيول بمنطقة الخروبة ووادى الرمل، أكد أنه تمت موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على اعتماد مالى للوصلات المنزلية بمنطقة الكيلو 4 والكيلو 7.