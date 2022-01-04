لجنة وزارية لبحث سبل التصدي لمرض الحمى القلاعية بمطروح

اجتمع صباح اليوم الدكتور شريف الشناوي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية و الفريق المركزي للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان الدكتورة هانم عبد الرؤف و الدكتورة سارة فؤاد و فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة الدكتورة أماني حبشي والدكتورة نجلاء شطا و المهندسة مريم محمد. .



وأكد الدكتور شريف أن الاجتماع تناول الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض حمي الوادي المتصدع المتخذة من قبل مديرية الصحة بمطروح و سبل التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الطب البيطري للتصدي ومكافحة المرض .



واضاف أنه تم الإتفاق علي إقامة دورات تدريبية عن مرض حمي الوادي المتصدع لفريق إدارة المتوطنة و إدارة الأمراض المعدية و الترصد بالمديرية.



ياتى ذلك يتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان و برعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح بتكثيف الإجراءات الوقائية و التدابير الإحترازية حفاظا علي صحة المواطن.