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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه مطروح تنجح فى مواجهة السيول الناجمة عن الأمطار بطريق السلوم الدولى

صدى البلد

وجه المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فريق إدارة الازمات والطوارئ  بسرعه تحرك المعدات والاجهزة اللازمة لمواجهة الأزمة للسيطرة علي كسر فى أحد مخرات مياه الامطار بمنطقة غرب مطروح والذى أدى إلى تغيير مياه الامطار لخط سيرها والنزول الى منطقة طريق السلوم الدولى، حيث تم الاستعانة بعدد ٢٠ موظف من الشركة وهم فريق الازمات والطوارئ بالاضافة الي عدد ٤ طلمبات حديثة وسيارات شفط المياه لرفع مياه الامطار عن الطريق.

واستطاع فريق الأزمات والطوارىء من حل المشكلة سريعا بعد استمرارهم فى العمل لساعات طويلة  فى المساء ، وتم حل المشكلة وتدارك الأزمة بأسرع وقت ومن خلال الخبرات المدربة والمعدات ولم تسجل اية خسائر او أزمات بسبب سيول مياه الامطار فى منطقة طريق السلوم الدولى وذلك بمجرد إستقبال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لبلاغات المواطنين من هطول كميات هائلة من الأمطار على طريق السلوم الدولى والتى تسبب فى إعاقة حركة السير والمرور .

المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى مطروح مياه الأمطار الامطار

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