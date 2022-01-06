إصابة زوجة أحمد السقا بفيروس كورونا

كشفت الإعلامية مها الصغير ؛ زوجة الفنان أحمد السقا عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مها الصغير تعليقا عند السيناريست تامر حبيب وذلك عبر منشوره الذي أعلن فيه إصابته هو الاخر بالفيروس لتول أنها ايضا أصيبت بالفيروس.



مها الصغير تصاب بمرض مناعي :

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها.

وأوضحت مها الصغير أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل مصر على أنها مريضة "كانسر"، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدا نتيجة الضغط النفسي.



وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو جرام.

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي.

طلاق أحمد السقا

كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب، عن مفاجأة صادمة للجمهور.

وقالت زوجة أحمد السقا: «إنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.



وأضافت «مها»، «اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي».