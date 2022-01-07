الأزهري يوضح شروط الفهم الصحيح للأحاديث النبوية .. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري إن شروط الفهم الصحيح للأحاديث النبوية 4 شروط، إنه يجب أولًا جمع جميع النصوص التي تتعرض للفكرة وتناقشها سواء من القرآن أو السنة وذلك في صعيد واحد وليس أخذ نصًا واحدًا، مشددًا على أن تلك الخطوة بحاجة إلى استقراء لأن هناك نصوص ذُكرت بالنص وأخرى ذُكرت بمعناها وهذا مجهود علمي شاق.



وأضاف الأزهرى، خلال برنامجه " الحق المبين" أنه يجب بعد ذلك التأكد من أن النصوص لا يُكذب بعضها بعضًا ولا يوجد أي تعارض بينها، أي يكون هناك حُسن لترتيب النصوص مع بعضها، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة هي فهم دلالات الألفاظ وهذه قال عنها الإمام الغزالي إن باب دلالات الألفاظ عمدة علم أصول الفقه.



أما المرحلة الرابعة، قال الأزهري إنها الفهم العميق لمقصد الشريعة الذي تتتفق فيه هذه النصوص على بنائه، قائلًا إن هناك آداب للفهم والاستباط وهذا يجعل الإنسان في حذر شديد كي لا يتم الانفراد بحديث واحد والأخذ به كما يفعل البعض.



قال الدكتور أسامة الأزهري، إن التيارات المتطرفة انطلقت من نظرة التكفير لكل من على وجه الأرض، نتيجة فكرة الحاكمية، وإدخال الفروع في الأصول، والتكفير هو المنطلق الرئيسي الذي ولَّد كل مفاهيم ومنطلقات تيارات التطرف، والمحرك الأكبر لحمل السلاح.

وأوضح الأزهري: إن مفهوم الفرقة الناجية عند التيارات التكفيرية، فكرته شديدة الالتباس، وظهرت بقوة على أيديهم، وكانت توليدا تلقائيا نتيجة تسلسل القناعات السابقة لهم.

أضاف أن تلك التيارات قامت بالتبرير الفكري من أي نص شرعي صريح أو مؤول، حتى وجدوا أحاديثا، اعتدوا عليها، واندفعوا إلى العدوان على كلمة شريفة من كلام النبوة، ذات محمل جليل، وأنزلوها على المعنى النفسي الظلماني الذي هو استئثار وأنانية.

ونوه الدكتور أسامة الأزهري، بأن مدخل التيارات الإرهابية والتكفيرية هو إطار مركزي يبدأ بفكرة تكفير المجتمع من مداخل وزوايا وأسس مختلفة، يعقبها إغراقهم تماما في نظرية التكفير، وتزداد عندهم سوادا وعمقا في نفوسهم حتى ينقطع الدين.

وأضاف الأزهري خلال برنامجه الحق المبين على فضائية «DMC»، أنه وبعدما تستوي فكرة التكفير وتتعمق في النفوس وتتشربها العقول يبدأ يطرأ سؤال بديهي في منظومته الفكرية ويقول إذا كان الكفر قد انتشر لهذه الدرجة وملأ الوجود والأرض فما أصدق وأدق توصيف لحالة البشرية.

وأكمل: بدأت تولد من رحم التكفير فكرة الجاهلية، وتجعل الإنسان مستريح لتوصيفة الآخرين بالتكفير، ومن ثم تولد فكرة الفرقة الناجية.