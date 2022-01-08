أشهر قضية عنصرية .. الحكم على قتلة أحمد أربيري بالسجن مدى الحياة

حكم قاض في ولاية جورجيا الأمريكية بالسجن المؤبد على الرجال الثلاثة المتهمين بقتل أحمد أربيري، في القضية التي شغلت الرأي العام الامريكي كونها قضية عنصرية، اذ ان الضحية من السود .



وحكم على كل من ترافيس مكمايكل ، 35 عامًا ، ووالده جريجوري ، 66 عامًا ، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنهم وحكم على رجل آخر، وهو ويليام رودي بريان، البالغ من العمر 52 عامًا ، بالسجن مدى الحياة، ولكن مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 عامًا لأنه تعاون مع المحققين.



وطلب والدا القتيل اربيري من القاضي أثناء جلسة الاستماع إعطاء الثلاثي أقوى الأحكام الممكنة.



وأُدين الرجال الثلاثة في نوفمبر الماضي بارتكاب عدد كبير من الجرائم المرتبطة بقتل اربيري في الواقعة التي حدثت عام فبراير 2020 وراح ضحيتها رجل أسود يبلغ من العمر 25 عامًا، كان قد خرج من منزله لممارسة رياضة العدو في شارع عام في حي ساتيلا شورز في برونزويك، جورجيا، عندما طارده الرجال الثلاثة، وجميعهم من البيض، بعد أن اشتبهوا تعسفيًا في قيامه بالسطو.

في حادثة صورها برايان بالفيديو، طارد الرجال الثلاثة أربيري في شاحنتهم وقطعوا طريق هروبه قبل مواجهته بالأسلحة النارية.

كان اربيري غير مسلح وحاول الفرار من الرجال قبل إطلاق النار عليه ثلاث مرات من قبل ترافيس باستخدام بندقية، مما أدى إلى مقتله.

بعد انتشار مقطع فيديو لمقتل أربيري على وسائل التواصل الاجتماعي في مايو 2020 ، ساعد ذلك في تأجيج الاحتجاجات الهائلة والتي رفعت شعار “حياة السود مهمة” والتي اجتاحت الولايات المتحدة، لتصبح أكبر انتفاضة اجتماعية شهدتها البلاد منذ نصف قرن، منذ معارك الحقوق المدنية في الولايات المتحدة عام 1960.