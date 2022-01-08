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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: مفاجأة رامى راضون لـ دنيا سمير غانم .. ورسالة من وفاء عامر لـ محمود كهربا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

فى عيد ميلادها .. أدوار وإفيهات لا تنسى للفنانة انتصار

تحتفل اليوم الفنانة انتصار بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية ، فقد نجحت ببراعة فى تقديم الادوار التراجيديا والكوميديا معاً فى ان واحد .

ولدت في الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية. بدأت حياتها الفنيـة من خلال التمثيل بمسرح الجامعة، اكتشفها رأفت الميهي وقدمها في فيلم تفاحة .

عن عمرو أديب ومها أبو عوف وسر جمعها بـ دلال عبد العزيز.. 10 تصريحات من نجوى فؤاد لـ صدى البلد

تعد الفنانة القديرة نجوى فؤاد واحدة من ابرز الفنانات الاستعراضيات فى تاريخ الفن المصرى ، بالإضافة الى نجاحها كـ ممثلة ومنتجة لعدد من الاعمال ، صدى البلد التقت بها وادلت بعدد من التصريحات نستعرض ابرزها فى السطور التالية : 

رفض العمل مع أم كلثوم وزعلان من عمرو دياب .. تصريحات مثيرة لـ هانى شنودة

حل الفنان الكبير هانى شنودة ضيفا على برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى ، وقد كشف العديد من الكواليس عن حياته الفنية .

وأكد هانى شنودة ان نجاة طبت منه ان تغنى احدى الأغانى مع محمد منير ، مؤكداً انه عرض على شركة الإنتاج الخاصة بمحمد منير إنذاك ولكنها رفضت ، لانها كانت تريد ان تحتكر صوته لصالحها فقط . 

 

وفاء عامر تدافع عن معلمة المنصورة: لم تؤذ أحد

دافعت الفنانة وفاء عامر عن معلمة المنصورة التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الايام  الماضية، ظهورها ترقص مع مجموعة مدرسين على مركب في رحلة نيلية 

 

عبر المنصات الالكترونية.. طرح مسلسل "القاتل الذى أحبنى" لـ هانى رمزى


طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “القاتل الذى أحبنى” والذى يقوم ببطولته الفنان هانى رمزى، أولى حلقات العمل عبر أحدى المنصات الالكترونية، على ان يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك .

 

قبل حضورها منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. تعرف على أبرز تصريحات بطلة La casa de papel

كشفت الفنانة إيتزيار إيتونو بطلة مسلسل La casa de papel وصاحبة شخصية المحققة راكيل، فى  حوارها مع  الاعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامج التاسعة والذى يذاع على القناة الاولى .

حيث قالت الفنانة إيتزيار إيتونو: زرت  مصر سنة ٩٥ لأول مرة في رحلة سياحية ولم ازرها منذ ذلك الوقت ومتشوقة جدا للمشاركة في منتدى شباب العالم وسعيدة بأن مصر بها منتدي وحدث سياسي بهذه الضخامة ومعني بشباب العالم واهتماماتهم ومستقبلهم.

 

قالي خارجين نتعشي.. رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها

 

حرص الاعلامي رامي رضوان علي مفاجأة زوجتة  دنيا سمير غانم بالاحتفال بعيد ميلادها بعد أيام من موعدة .

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عدة صور رومانسية برفقة زوجها رامي رضوان واصدقائها أثناء احتفالهم من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة :رامي قال لي اننا خارجين نتعشي انا وهو بس عشان نحتفل ب عيد ميلادي لإني يومها كنت مسافرة ورحت لقيت كل أصحابي اللي انا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت في عنيهم اد ايه هم نفسهم أكون سعيدة.

 

أبن بلد وجدع.. وفاء عامر: مستعدة أساند محمود كهربا لو اتجه للتمثيل

أكدت الفنانة وفاء عامر انها تحترم على المستوى الشخصى  اللاعب محمود كهربا ، لانه يتميز بالجدعنة .

وتابعت وفاء عامر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : محمود كهرباء ابن بلد وجدع ، ونحن عائلة أهلاوية ونحبه جميعاً ، وقد جمعتنى به مقابلة عند جيرانى فى الساحل الشمالى ووجدت انه يحترم من يكبره سناً . 


 

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