فى عيد ميلادها .. أدوار وإفيهات لا تنسى للفنانة انتصار

تحتفل اليوم الفنانة انتصار بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية ، فقد نجحت ببراعة فى تقديم الادوار التراجيديا والكوميديا معاً فى ان واحد .

ولدت في الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية. بدأت حياتها الفنيـة من خلال التمثيل بمسرح الجامعة، اكتشفها رأفت الميهي وقدمها في فيلم تفاحة .

انتصار ابنة محافظة الاسكندرية تمكنت من حجز مكانة خاصة لها فى الفن المصرى وذلك من خلال عدد من الادوار الصعبة التى تظل محفورة فى الوجدان ، حيث تمكنت من خلال موهبتها وادائها الساحر من تقديم تلك الشخصيات بسلاسة وحرافية شديدة .

إما على مستوى العمال الكوميدية فهناك عدد من الادوار التى تظل الافيهات الخاصة بها مخفورة ذهن المشاهد العربى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال .

ذات :

لا احد يسطيع ان ينسى دور الفنانة انتصار فى مسلسل ذات ، فقد برعت فى تقديم شخصية الام المصرية بمختلف مراحلها ، حيث تمكنت انتصار من تجسيد الشخصية باسلوبها الساحر.

العمل شاركت فى بطولته انتصار عدد من الفنانين على راسهم نيللى كريم وباسم سمرة ومن إخراج كاملة أبة ذكرى .

واحد صفر :

واحد من الاعمال السينمائية التى فاجئت من خلال انتصار جمهورها بادائها للشخصية ، فقد جسدت ضمن الاحداث شخصية والدة أحمد الفيشاوى ، ونجحت فى أقناع الجمهور بتلك الشخصية التى تخلت فيها عن المكياج بشكل كبير ، ويظل مشهد مشاجرتها مع أحمد الفيشاوى ضمن احداث العمل الاكثر تدوالا على مواقع التواصل الإجتماعى .

انتصار ضمن احداث مسلسل واحد صفر

سهر الليالى :

كان فيلم سهر الليالى بمثابة انطلاقة حقيقة للفنانة انتصار وعلى الرغم من ان مساحة الدور لم تكن كبيرة ، الا انها تمكنت اقتناص الجوائز وأهتمام الجمهور بهذ الدور ، فحتى الان يردد الجمهور جملتها الشهيرة فى الفيلم الخاصة بالفنان كاظم الساهر .

فيلم سهر الليالى

أبو على :

واحد من الاعمال التى لفتت من خلالها انتصار الانظار اليها ، فحتى الأن يتم تدوال أفيهاتها الشهيرة فى العمل ومنها " حسن مين باشا .. انا حياتى بلاحسن .

اعمال أخرى :

قدمت أنتصار على مدار مشوارها الفنى ادوار لا تنسى ، وقد تركت من خلالها بصمة ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر : ولاد العم ، تفاحة ، اللبيس ، عوكل ، ملك روحى ، ليالى أوجنيى ، كيد الحموات ، رغدة متوحشة ، اهواك ، إذاعة حب ، بالإضافة الى سلسلة اجزاء مسلسل “ راجل وست ستات ” ، لتؤكد من خلال كل تلك الاعمال انها ممثلة بدرجة امتياز .

أنتصار تعد وتحدة من عشاق المسرح ، فهى تلميذة وفية الى ابو الفنون ولا تتأخر عن نداءه دوماً ، فعلى الرغم من ان المسرح لا يجلب الاموال بالنسبة للفنان خاصة مسرح الدولة ، الا انها تحرص على تقديم العديد من المسرحيات والتى تسافر من خلالها الى كافة المحافات ، إيماناً منها بدوره فى نشر الوعى والثقافة .