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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبر المنصات الالكترونية.. طرح مسلسل "القاتل الذى أحبنى" لـ هانى رمزى

هانى رمزى
هانى رمزى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “القاتل الذى أحبنى” والذى يقوم ببطولته الفنان هانى رمزى، أولى حلقات العمل عبر أحدى المنصات الالكترونية، على ان يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك .

مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

وكانت آخر مشاركة لهاني رمزي في الدراما من خلال الجزء الثالث من مسلسل جوز ماما ، والذي كان في عام 2013.

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ومن ناحية أخرى كان الفنان هانى رمزى قد عرض مسرحيته الجديدة “ أبو العربى ” فى موسم الرياض.

ويشارك في بطولة المسرحية كل بجانب هانى رمزى كل من داليا البحيرى، وأحمد فتحى، ومحمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، وتأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى الفنانون داليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

 

 

هاني رمزي داليا البحيري احمد فتحي المنصات الالكترونية القاتل الذي أحبني عمرو عابدين

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