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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفن جزء من المجتمع .. هاني رمزي : مصر تبنى من جديد في عهد الرئيس السيسي .. فيديو

الفنان هاني رمزي
الفنان هاني رمزي

قال الفنان هاني رمزي، إن مبدأ المواطنة بم يكن موجودا بالعصور السابقة،  و"معتقدش أن السينما أكت على مبدأ المواطنة ولكن في العصر الحالي احنا داخلين جمهورية جديدة بكافة المجالات وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي ويصبح رمز شامل لكافة طوائف ومؤسسات المجتمع".

وأضاف هاني رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن “مصر بتتبنى من جديد  في عهد الرئيس السيسي ، والفن جزء من المجتمع وحتى في الدراما والفن والمسلسلات الحياه بقت عادية ولا يوجد ضغط على عنصر معين”.

وتابع ، أن موجة التمييز انتهت واصبحنا لا نشعر بهذا، حتى الدراما بنشوف مسلسل الاختيار وتناوله للشهداء الذين سقطوا هم مصريين ويقال عليهم مصري استشهد دون تمييز".

 

 إثارته على السوشيال ميديا

وأشار الفنان هاني رمزي إلى أنه  اندهش مما يتم إثارته على السوشيال ميديا بتحريم التهنئة للأقباط، معلقا  “لسة بتهنوا المسيحيين بأعيادهم”..ايه الفكر ده.

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