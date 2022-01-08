أبن بلد وجدع.. وفاء عامر: مستعدة أساند محمود كهربا لو اتجه للتمثيل

أكدت الفنانة وفاء عامر انها تحترم على المستوى الشخصى اللاعب محمود كهربا ، لانه يتميز بالجدعنة .

وتابعت وفاء عامر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : محمود كهرباء ابن بلد وجدع ، ونحن عائلة أهلاوية ونحبه جميعاً ، وقد جمعتنى به مقابلة عند جيرانى فى الساحل الشمالى ووجدت انه يحترم من يكبره سناً .

واضافت وفاء عامر : يسعدنى ان أشارك محمود كهرباء فى عمل فنى كما صرح فى أحدى البرامج ، وسأسانده وأقف فى ظهره فى حال جاءت الفرصة المناسبة لنجتمع فى عمل فنى معاً .

وكان قد قال اللاعب محمود كهربا: “بعد الكورة هفكر أني أمثل، وعلى المستوي الشخصي بحب أمير كرارة جدا وأحمد السقا ومحمد رمضان، وعايز أمثل أكشن لأني بحبه”.

وأضاف “كهربا”، خلال حواره ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “مفيش حد معين من الفنانات عايزة أمثل معاه، ونفسي أمثل مع النجمة وفاء عامر”.

وفي سياق متصل، تابع: “النادي الأهلي دا بيتي، ومش بقلل من نادي الزمالك، وعمرى ما صرحت بكلام وحش تجاه النادي ولا قولت الجمهور وحش، مع أنهم بيشتموا فيا”.

وأكد اللاعب محمود كهربا: “عمرى ماندمت على حاجة فى حياتي ومش ندمان أني سيبت الزمالك، وأندم بس على حاجة واحدة أني أسيب النادي الأهلي”.