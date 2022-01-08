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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن عمرو أديب ومها أبو عوف وسر جمعها بـ دلال عبد العزيز.. 10 تصريحات من نجوى فؤاد لـ صدى البلد

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

تعد الفنانة القديرة نجوى فؤاد واحدة من ابرز الفنانات الاستعراضيات فى تاريخ الفن المصرى ، بالإضافة الى نجاحها كـ ممثلة ومنتجة لعدد من الاعمال ، صدى البلد التقت بها وادلت بعدد من التصريحات نستعرض ابرزها فى السطور التالية : 

 

1- أكدت الفنانة القديرة نجوي فؤاد أن تاريخ ميلادها المنتشر علي بعض المواقع غير صحيح ، مؤكدة أنها من مواليد 16 يناير.  

2- أوضحت نجوى فؤاد  أنها لا تحتفل بعيد ميلادها في الوقت الحالي وهذه العادة بدأتها منذ سنوات طويلة .

3- كشفت نجوى فؤاد  أن الفنانة دلال عبد العزيز هي من كانت تحتفل معها بعيد ميلادها ، خاصة وأن تاريخ  ميلادهما واحد لذا فقد كانت تدعوها وتصر ان تطفئ معها الشموع في مثل هذا اليوم .

4- قالت نجوى فؤاد :  أصبحت لا احتفل بعيد ميلادي لأنني قضيت سنوات طويلة بسبب طبيعية عملي وسط الموسيقي والاحتفالات لذا أصبحت لا أقوم بالاحتفال .

5- وتابعت نجوى فؤاد : شبعت احتفالات ، وحاليا أقضي وقتي في منزلي أشاهد التلفاز ، ولا يجذبني حضور الحفلات في الوقت الراهن .

6- أكدت الفنانه نجوى فؤاد أن خبر وفاة الفنانه مها أبو عوف كان بمثابة صدمة لها ، خاصة وأنهما في الآونة الأخيرة لم يكن علي تواصل دائم بسبب مرض الاولي ، وقالت : “ تجمعني ذكريات عديدة بالفنانه الراحلة مها أبو عوف ، فقد كنا نقدم فقرات فنية في أحدي الأماكن لمدة 10 سنوات معا ، حين كانت مشاركة في فقرة ال 4m ، ولهذا السبب جمعنا عدد من المواقف الإنسانية ، فقد كنا بمثابه أسرة واحدة” .

7- وقالت  نجوى  فؤاد : للاسف الشديد لم استطيع ان أودعها أو اخضر جنازتها ، بسبب إصابتي بانزلاق غضروفي من فترة ، وهذا الأمر يمنعني من الخروج من المنزل في الفترة الراهنة . 

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8- أكدت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد انها تلتزم حالياً بالجلوس فى المنزل بعد إصابتها بانزلاق غضروفي، وخضوعها لجلسات العلاج الطبيعى ، مؤكدة  انها تحرص على متابعة البرامج التليفزيونية والاعمال الدرامية بشكل كبير خلال تلك الفترة ، مؤكدة ان هناك عدد كبير من الفنانات مميزات على الساحة الفنية.

9- اضافت نجوى فؤاد : الجيل الحالى من الممثلات أفضل من جيلنا، وجيلى من الفنانات أفضل مما سبقه، وهذا الأمر طبيعى مع التطور الذى يحدث.

10 - استكملت نجوى فؤاد  قائلة : احرص على متابعة البرامج التليفزيونية بشكل يومى ، وعمرو اديب أفضل الاعلاميين المتواجدين على الساحة ، واضافت قائلة : “ عمرو اديب إعلامى محترف ومهنى ، كما ان لديه القدرة على توصيل المصيبة بسلاسة الى المشاهد بجانب الحس الفكاهى الذى يتمتع به، وقد تعاونت مع والده فى اعمال فنية ”.

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