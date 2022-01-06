جيراني.. تامر أمين يوجه رسالة لـ عمرو أديب ولميس الحديدي

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة لـ الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، وقال: "ربنا يشفيكم من فيروس كورونا.. عمرو ولميس أقوى من كورونا".
وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن عمرو و لميس زملائي، و جيراني، واليوم تم الإعلان أنهم مصابون بفيروس كورونا.
وتابع: "شدوا وأجمدوا عشان تنور الشاشات، و بعد فترة التعافى من الفيروس.. ربنا يشفيكم يا رب".
أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .
وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا
ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.