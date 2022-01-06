جيراني.. تامر أمين يوجه رسالة لـ عمرو أديب ولميس الحديدي

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة لـ الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، وقال: "ربنا يشفيكم من فيروس كورونا.. عمرو ولميس أقوى من كورونا".



وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن عمرو و لميس زملائي، و جيراني، واليوم تم الإعلان أنهم مصابون بفيروس كورونا.



وتابع: "شدوا وأجمدوا عشان تنور الشاشات، و بعد فترة التعافى من الفيروس.. ربنا يشفيكم يا رب".



أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا

ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.