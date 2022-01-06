عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيراني.. تامر أمين يوجه رسالة لـ عمرو أديب ولميس الحديدي

عمرو أديب و تامر
عمرو أديب و تامر أمين

وجه الإعلامي تامر أمين رسالة لـ الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، وقال: "ربنا يشفيكم من فيروس كورونا.. عمرو ولميس  أقوى من كورونا".


وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن عمرو و لميس زملائي، و جيراني، واليوم تم الإعلان أنهم مصابون بفيروس كورونا.


وتابع: "شدوا وأجمدوا عشان تنور الشاشات، و بعد فترة التعافى من الفيروس.. ربنا يشفيكم يا رب".
 

أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا

ويقدم أديب برنامج الحكاية عبر قناة أم بي سي مصر من الجمعة للثلاثاء ، فيما تقدم الحديدي "كلمة أخيرة" عبر قناة أون E و يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويناقش أبرز قضايا الساحة، وأهم الأخبار المحلية والعالمية ويجري حوارات مع المسؤولين وصناع القرار وكذلك أبرز الشخصيات العامة والفنية والرياضية، كما يسلط الضوء على كل ما يهم الشارع المصري أولا بأول.

 

تامر امين عمرو أديب لميس الحديدي فيروس كورونا كورونا

ترشيحاتنا

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفرض التعادل علي نابولي ويشعل الكالشيو

أخبار العالم|سرقة 14 مليون ريال سعودي في هجوم مسلح ..هبوط طائرة إيرانية بالشارع..ومظاهرات كازاخستان ترفع أسعار النفط واليورانيوم

تهدد العالم.. لماذا حرّمت دار الإفتاء استخدام أحد أشهر تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

عدلي القيعي:رحيل موسمياني عن الأهلي وارد عقب نهاية كأس العالم للأندية

عدلي القيعي: نار الأهلي أفضل من جنة الآخرين.. ورحيل كهربا وارد

بعثة كازاخستان بالأمم المتحدة: لا توجد احتجاجات تبرر الهجمات وقتل ضباط الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ