نجوى فؤاد: فنانات الجيل الحالي أفضل منا..وعمرو أديب بيوصل المصيبة بسلاسة |خاص

أكدت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد انها تلتزم حالياً بالجلوس فى المنزل بعد إصابتها بانزلاق غضروفي، وخضوعها لجلسات العلاج الطبيعى.

وتابعت نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تحرص على متابعة البرامج التليفزيونية والاعمال الدرامية بشكل كبير خلال تلك الفترة ، مؤكدة ان هناك عدد كبير من الفنانات مميزات على الساحة الفنية.

واضافت نجوى فؤاد : الجيل الحالى من الممثلات أفضل من جيلنا، وجيلى من الفنانات أفضل مما سبقه، وهذا الأمر طبيعى مع التطور الذى يحدث.

واستكملت نجوى فؤاد : احرص على متابعة البرامج التليفزيونية بشكل يومى ، وعمرو اديب أفضل الاعلاميين المتواجدين على الساحة.

وتتابع نجوى فؤاد : عمرو اديب إعلامى محترف ومهنى ، كما ان لديه القدرة على توصيل المصيبة بسلاسة الى المشاهد بجانب الحس الفكاهى الذى يتمتع به، وقد تعاونت مع والده فى اعمال فنية .

وأكدت الفنانة القديرة نجوى فؤاد فى تصريحات سابقة أن تاريخ ميلادها المنتشر علي بعض المواقع غير صحيح ، مؤكدة أنها من مواليد 16 يناير.

وتابعت نجوي فؤاد في تصريحات سابقة لصدي البلد أنها لا تحتفل بعيد ميلادها في الوقت الحالي وهذه العادة بدأتها منذ سنوات طويلة ، مؤكدة أنها الفنانة دلال عبد العزيز هي من كانت تحتفل معها بعيد ميلادها ، خاصة وأن تاريخ ميلادها واحد ؤ لذا فقد كانت تدعوها وتصر ان تطفئ معها الشموع في مثل هذا اليوم .

وأضافت نجوي فؤاد : أصبحت لا احتفل بعيد ميلادي لأنني قضيت سنوات طويلة بسبب طبيعية عملي وسط الموسيقي والاحتفالات لذا أصبحت لا أقوم بالاحتفال .

وتتابع نجوي فؤاد حديثها : شعبت احتفالات ، وحاليا أقصي وقتي في منزلي أشاهد التلفاز ، ولا يجذبني حضور الحفلات في الوقت الراهن .