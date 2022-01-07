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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى فؤاد: فنانات الجيل الحالي أفضل منا..وعمرو أديب بيوصل المصيبة بسلاسة |خاص

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

أكدت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد انها تلتزم حالياً بالجلوس فى المنزل بعد إصابتها بانزلاق غضروفي، وخضوعها لجلسات العلاج الطبيعى. 

وتابعت نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تحرص على متابعة البرامج التليفزيونية والاعمال الدرامية بشكل كبير خلال تلك الفترة ، مؤكدة ان هناك عدد كبير من الفنانات مميزات على الساحة الفنية. 

واضافت نجوى فؤاد : الجيل الحالى من الممثلات أفضل من جيلنا، وجيلى من الفنانات أفضل مما سبقه، وهذا الأمر طبيعى مع التطور الذى يحدث. 

واستكملت نجوى فؤاد : احرص على متابعة البرامج التليفزيونية بشكل يومى ، وعمرو اديب أفضل الاعلاميين المتواجدين على الساحة. 

وتتابع نجوى فؤاد : عمرو اديب إعلامى محترف ومهنى ، كما ان لديه القدرة على توصيل المصيبة بسلاسة الى المشاهد بجانب الحس الفكاهى الذى يتمتع به، وقد تعاونت مع والده فى اعمال فنية .

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نجوي فؤاد :شبعت من الاحتفالات ..ودلال عبد العزيز كانت تحتفي بعيد ميلادي

وأكدت الفنانة القديرة نجوى فؤاد فى تصريحات سابقة  أن تاريخ ميلادها المنتشر علي بعض المواقع غير صحيح ، مؤكدة أنها من مواليد 16 يناير.  

وتابعت نجوي فؤاد في تصريحات سابقة  لصدي البلد أنها لا تحتفل بعيد ميلادها في الوقت الحالي وهذه العادة بدأتها منذ سنوات طويلة ، مؤكدة أنها الفنانة دلال عبد العزيز هي من كانت تحتفل معها بعيد ميلادها ، خاصة وأن تاريخ  ميلادها واحد ؤ لذا فقد كانت تدعوها وتصر ان تطفئ معها الشموع في مثل هذا اليوم .

وأضافت نجوي فؤاد : أصبحت لا احتفل بعيد ميلادي لأنني قضيت سنوات طويلة بسبب طبيعية عملي وسط الموسيقي والاحتفالات لذا أصبحت لا أقوم بالاحتفال .

وتتابع نجوي فؤاد حديثها : شعبت احتفالات ، وحاليا أقصي وقتي في منزلي أشاهد التلفاز ، ولا يجذبني حضور الحفلات في الوقت الراهن . 

نجوى فؤاد الفنانة نجوى فؤاد دلال عبد العزيز الفنانة دلال عبد العزيز لـ صدى البلد

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