عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوي فؤاد :شبعت من الاحتفالات ..ودلال عبد العزيز كانت تحتفي بعيد ميلادي

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد

أكدت الفنانة القديرة نجوي فؤاد أن تاريخ ميلادها المنتشر علي بعض المواقع غير صحيح ، مؤكدة أنها من مواليد 16 يناير.  

وتابعت نجوي فؤاد في تصريحات لصدي البلد أنها لا تحتفل بعيد ميلادها في الوقت الحالي وهذه العادة بدأتها منذ سنوات طويلة ، مؤكدة أنها الفنانة دلال عبد العزيز هي من كانت تحتفل معها بعيد ميلادها ، خاصة وأن تاريخ  ميلادها واحد ؤ لذا فقد كانت تدعوها وتصر ان تطفئ معها الشموع في مثل هذا اليوم . 

وأضافت نجوي فؤاد : أصبحت لا احتفل بعيد ميلادي لأنني قضيت سنوات طويلة بسبب طبيعية عملي وسط الموسيقي والاحتفالات لذا أصبحت لا أقوم بالاحتفال . 

وتتابع نجوي فؤاد حديثها : شعبت احتفالات ، وحاليا أقصي وقتي في منزلي أشاهد التلفاز ، ولا يجذبني حضور الحفلات في الوقت الراهن . 

وكانت قد أكدت الفنانة نجوي فؤاد أنها تعرضت الى خسائر مادية بسبب الإنتاج السينمائي ، مؤكدة ان الأموال التي ربحتها من الفن  انفقتها عليه . 

وتابعت نجوي فؤاد فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد : انتتجت 7 أفلام سينمائية خلال مشواري الفنى ، وخسرت أموال كثيرة كنت قد ربحتها من الفن بسبب هذا الأمر . 

وأضافت نجوي فؤاد : حبى للسينما كان الدافع وراء دخولي مجال الإنتاج ولست نادمة على ذلك ، إما إنشغالى عن السينما خلال فترة محددة فقد كانت بسبب عشقى للفن الاستعراضى ، وكنت مشغولة بشكل مستمر فى العمل . 

وتابعت نجوي فؤاد حديثها قائلة : كنت أسافر الى الخارج بشكل مستمر من أجل معرفة كل ماهو جديد فى عالم الاستعراضات . 

نجوى فؤاد دلال عبد العزيز الفنانة نجوى فؤاد عيد ميلادها تاريخ ميلاد الفنانة دلال عبد العزيز

ترشيحاتنا

صورته سيدة وفضحته على «فيسبوك».. الأمن يضبط متحرش الجيزة

بدون حزام أمان.. لحظات صعود شابين رافعة طولها 558 قدما.. فيديو

السياحة والآثار: السور الخارجي للدير الأبيض لم يسقط

حكم استخدام تقنية التزييف العميق لتلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص..الإفتاء توضح

7 طعنات.. دفن جثة الدنماركية قتيلة الجيزة بمقابر الأقباط في الجبل الأحمر

السكة الحديد تحذر من التطبيقات المزيفة لحجز الرحلات.. وتناشد المواطنين بالإبلاغ عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الصحة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادثين منفصلين في السويس

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

فيديو

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ