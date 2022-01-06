نجوي فؤاد :شبعت من الاحتفالات ..ودلال عبد العزيز كانت تحتفي بعيد ميلادي

أكدت الفنانة القديرة نجوي فؤاد أن تاريخ ميلادها المنتشر علي بعض المواقع غير صحيح ، مؤكدة أنها من مواليد 16 يناير.

وتابعت نجوي فؤاد في تصريحات لصدي البلد أنها لا تحتفل بعيد ميلادها في الوقت الحالي وهذه العادة بدأتها منذ سنوات طويلة ، مؤكدة أنها الفنانة دلال عبد العزيز هي من كانت تحتفل معها بعيد ميلادها ، خاصة وأن تاريخ ميلادها واحد ؤ لذا فقد كانت تدعوها وتصر ان تطفئ معها الشموع في مثل هذا اليوم .

وأضافت نجوي فؤاد : أصبحت لا احتفل بعيد ميلادي لأنني قضيت سنوات طويلة بسبب طبيعية عملي وسط الموسيقي والاحتفالات لذا أصبحت لا أقوم بالاحتفال .

وتتابع نجوي فؤاد حديثها : شعبت احتفالات ، وحاليا أقصي وقتي في منزلي أشاهد التلفاز ، ولا يجذبني حضور الحفلات في الوقت الراهن .

وكانت قد أكدت الفنانة نجوي فؤاد أنها تعرضت الى خسائر مادية بسبب الإنتاج السينمائي ، مؤكدة ان الأموال التي ربحتها من الفن انفقتها عليه .

وتابعت نجوي فؤاد فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد : انتتجت 7 أفلام سينمائية خلال مشواري الفنى ، وخسرت أموال كثيرة كنت قد ربحتها من الفن بسبب هذا الأمر .

وأضافت نجوي فؤاد : حبى للسينما كان الدافع وراء دخولي مجال الإنتاج ولست نادمة على ذلك ، إما إنشغالى عن السينما خلال فترة محددة فقد كانت بسبب عشقى للفن الاستعراضى ، وكنت مشغولة بشكل مستمر فى العمل .

وتابعت نجوي فؤاد حديثها قائلة : كنت أسافر الى الخارج بشكل مستمر من أجل معرفة كل ماهو جديد فى عالم الاستعراضات .