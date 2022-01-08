عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7190 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7190 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7167 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 723 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 167 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 933 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

أجهزة وزارة الداخلية للإجراءات الإحترازية أجهزة الدولة فيروس كورونا الصحة العامة إنتشار الفيروس

موضوعات متعلقة

ضبط 7180 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

سعر الأرز الأبيض يرتفع 750 جنيها للطن بالسوق المحلية

أرباح قاربت المليار.. إنجازات الأوقاف في النصف الأول من العام المالي

حالة الطقس غدا .. صقيع وأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

مجموعة مصر.. 10 إصابات "كورونا" تضرب منتخب غينيا بيساو

تطبيق جديد لـ قياس "ضغط الدم" عبر كاميرا هاتف ذكى واللاب توب

استغاثة من المخرج.. سرقة معدات تصوير مسلسل "حلم الأسمرات"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

حادث طريق طور سيناء أبو رديس.. ننشر أسماء المصابين

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

طمعا في الميراث.. وفاة مسن بأزمة قلبية اتهمته ابنتاه بالزنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

فيديو

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ