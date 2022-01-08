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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم السائق وأم وأطفالها الثلاثة .. ننشر أسماء المتوفين في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بجنوب سيناء

حادث طريق ابورديس .. ننشر أسماء الضحايا بينهم أم وأطفالها الثلاثة

حادث جنوب سيناء
حادث جنوب سيناء

تمكنت الجهات المختصة بجنوب سيناء من التعرف على هوية المتوفين في حادث  طريق ابورديس  تصادم أتوبيس غرب ووسط الدلتا مع ميكروباص، اليوم السبت على الطريق الدولي بجنوب سيناء قبل كمين الوادي بنحو 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء، وكان من بين حالات الوفاة أم وأبنائها الثلاث.

إجمالي وفيات حادث طريق ابورديس

وبلغ عدد حالات الوفاة خلال حادث طريق ابورديس 16 جثة، وجميعهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في مكان الحادث، وهم سارة جمعة محمد حسن، وخديجة علي الناجي 8 سنوات، وحمزة علي الناجي 10 سنوات، ومحمد علي الناجي 3 سنوات، ومحمود عبد الرحيم محمد أحمد، وعادل زايد جمال، أمين شرطة أمن الموانئ، وأحمد مصطفي محمد أبو النور، وأحمد شعبان محمد أحمد، و محمد جابر رمضان سائق الأتوبيس، وأشرف محمود إسماعيل أمين شرطة، وكمال محمد عبد الفتاح علي، و ضاحي محمود، ورجب السيد أحمد.

الحزن يخيم على طور سيناء بعد حادث طريق أبورديس

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مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

رفع آثار حادث طور سيناء أبورديس وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية

وجاري التعرف على هوية باقي الجثث.

 تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم السبت، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم (ب.ص -8994 ) وأتوبيس نقل عام رقم (ج. ط . أ -2695 ) ، على بعد 10 كيلو مترات من مدينة طور سيناء ،( طريق ابورديس وأسفر الحادث عن وقوع 16 حالة وفاة، وإصابة 18 آخرين.

وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل الجثث لمستشفى الطور العام، ، ونقل 18 مصاب إلى مركز الزهراء الطبي، وجرى العثور على 16 حالة وفاة.
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الحزن يخيم علي طور سيناء  بعد حادث طريق ابورديس 
 

الحادث

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