نشرة أخبار العالم.. إعلان عاجل من كازاخستان.. البرد يجمد آلاف الأشخاص في باكستان.. وكورونا يضرب بقوة

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

مدينة الموت..إعلان موري منطقة منكوبة.. أشخاص تجمدوا موتا وآلاف المحاصرين بالبرد والجوع

لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم بعد أن حاصرتهم الثلوج الكثيفة في سياراتهم في شمال باكستان، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي”.

يحاول الجيش إخلاء الطرق وإنقاذ الذين ما زالوا محاصرين بالقرب من بلدة موري الواقعة على قمة تل.

وحسب وزير الداخلية الشيخ راشد، حوصرت حوالي 1000 مركبة على طريق سريع خلال عاصفة ثلجية.

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



في تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 آلاف و263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و261 ألفا و39 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و813 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و843 ألفا و621 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 233 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 33 ألفا و877 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبرس/ الفيتنامية.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 103 آلاف و390 إصابة.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 3 آلاف و510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 661 ألفا و15 حالة إصابة، حسبما أفادت وكالة /يونهاب/ الكورية الجنوبية.



رئيس كازاخستان يعلن 10 يناير حدادا وطنيا في البلاد على أرواح ضحايا الشغب

شهدت كازاخستان خلال الأيام القليلة الماضية أوضاعا أمنية متوترة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بسبب أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري.

و أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، يوم 10 يناير يوم حداد وطني في البلاد على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة بكازاخستان.

وقال السكرتير الصحفي للرئاسة الكازاخستانية، بيريك أوالي، على "فيسبوك": "قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف إعلان يوم 10 يناير، حدادا وطنيا على أرواح الضحايا البشرية الذين سقطوا بسبب الأحداث المأساوية في عدد من مناطق البلاد".