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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يقترب من التعاقد مع تراوري لتعويض ديمبيلي

صدى البلد

كشفت صحيفة سبورت عن إمكانية دخول برشلونة في مفاوضات مع ولفرهامبتون للتعاقد مع أداما تراوري جناح الفريق الإنجليزي.

وحسب تقرير الصحيفة فإن إدارة برشلونة ترى أن تراوري سيكون بديلا جيدا لتعويض ديمبيلي لسببين، الأول هو لعبه للفريق من قبل في مرحلة الناشئين ما يعني بأنه يعرف الأجواء ولن يأخذ وقتًا طويلًا للتأقلم.

إضافة إلى التطور الذي مر به اللاعب منذ رحيله وانضمامه للنادي الإنجليزي.

ويحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره غرناطة، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإسباني.

 

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز على غرناطة في مباراة اليوم، واقتحام المربع الذهبي “مؤقتًا”.

 

كان فريق برشلونة تفوق على ريال مايوركا بهدف دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني.

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