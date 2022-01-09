اليوم.. البنوك تستقبل عملاءها.. تفاصيل

تعود البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها على مستوي الجمهورية؛ صباح اليوم الأحد؛ إلي عملها بعد انتهاء قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي.



و كان البنك المركزي قد اعلن عن تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي نظرا للاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد والمحدد في يوم 7 يناير 2022.



ومنح البنك المركزي؛ البنوك 3 أيام إجازة رسمية تتضمن يومي الراحة الأسبوعية بخلاف يوم الاحتفال بالعيد.



ومع قدوم عيد الميلاد المجيد؛ قامت البنوك من خلال فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية بتوفير أوراق البنكنوت بماكينات الصراف الآلي ATM، لتدبير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.



ومن المقرر أن يبدأ العمل بالبنوك في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بالنسبة لعملاء الجهاز المصرفي و من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا لموظفي البنوك.