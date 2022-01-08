رئيس خط نجدة الطفل يكشف تفاصيل الإبلاغ عن هتك محمد الأمين لعرض اليتيمات

قال صبرى عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن الخط تابع ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وفيديوهات، توضح وقائع هتك عرض لفتيات فى دار أيتام، يمتلكها محمد الأمين في بني سويف.

وأضاف "عثمان" لـ"صدى البلد": قمنا بالتحرك الفورى وإبلاغ النائب العام، في العاشر من شهر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى بعض الفتيات المجني عليهن، هاتفيا، وأنه أدلى بشهادته أمام النائب العام.

ولفت إلى ضرورة تشديد الرقابة بشكل كبير على دور الرعاية والأيتام في كل أنحاء الجمهورية.

محمد الامين مع بعض فتيات الدار

وصدر قرار من النيابة بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد جمعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور في بني سويف.

وطلبت النيابة تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية حول الوقائع المنسوبة لرجل الأعمال، وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022.

محمد الأمين

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن رجل الأعمال محمد الأمين، قام باستغلال ضعف الفتيات اليتيمات من نزيلات دار أيتام مملوكة له في بني سويف وتعدى عليهن جنسيًّا، وحرضهن على ارتكاب تلك النوعية من الجرائم.

كما كشفا التحقيقات أيضا، أن المتهم هتك عرض عدد من الفتيات داخل الدار بالقوة، وهددهن؛ بسبب كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وعرَّض حياتهن للخطر.

محمد الأمين يهتك عرض فتيات الدار

أكدت مجموعة من الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن بقيام المتهم محمد الأمين بهتك عرضهن دون رضائهن، واصطحاب بعضهن لفيلته في الساحل الشمالي لمدة أسبوع؛ ليتمكن من هتك عرضهن، والتعدي عليهن جنسيا، وطلب منهن أفعالًا يعاقب عليها القانون.

وقالت إحدى الفتيات القاصرات 14 سنة أن المتهم حاول التقرب منها أكثر من مرة وعندما رفضت طلباته جاب ورقة وقال لها امضي على الورقة، خلاص هتبقي مراتي، وأكدت ضحية أخرى أن المتهم كان يشغل الأغاني بعد نوم المشرفين في غرفة الدار، ويقول لنا مين يعرف يرقص أحسن من التانية، وأضافت أخرى أنه ذهب بهن إلى الساحل الشمالي واشتري لهن مايوهات بيكيني.

تحريات عن محمد الأمين

وأكدت التحريات صحة ارتكاب محمد الأمين لوقائع هتك عرض والتعدي الجنسي على فتيات، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فقررت النيابة العامة ضبط المتهم وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله؛ أنكر كل الاتهامات التي نُسِبت إليه.

وتواصل النيابة العامة الاستماع إلى أقوال عدد من الفتيات المجني عليهن في الواقعة.