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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد الأمين

دشن رود موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج ‎#محمد_الامين بعد قرار نيابة القاهرة الجديدة الكلية بحبس رجل الأعمال محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الإتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

قضية رجل الأعمال محمد الأمين 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، بالإتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، استغلاله ضعفهن بقصد الاعتداء عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر، ومفاجآت عديدة.

وشهدت الفتيات المجني عليهن أمام رجال التحقيق، باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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