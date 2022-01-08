عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"وفد الفيوم" يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا ابرام يستقبل
الأنبا ابرام يستقبل قيادات حزب الوفد

زار وفد من قيادات اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، نيافة  الأنبا إبرام، مطران الفيوم، في مقره بدير القديس الأنبا إبرام بقرية العزب بمركز الفيوم، اليوم، لتقديم التهنئة له وللمسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

ترأس وفد اللجنة، خلال الزيارة، الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، وضم كلا من إبراهيم عبد الباقي، سكرتير عام اللجنة العامة للحزب بالفيوم، وميشيل ميلاد، سكرتير عام مساعد اللجنة العامة، و حنان خليل، رئيسة لجنة المرأة بالحزب بالفيوم، وعبد الرحمن فريد، رئيس لجنة الشباب باللجنة العامة بالفيوم.

قدم وفد اللجنة العامة، التهنئة لمطران الفيوم، بمناسبة العيد، وأعرب الدكتور صابر عطا، عن سعادته بلقاء مطران الفيوم، مؤكدا حرص اللجنة على مشاركة المسيحيين في الأعياد، تجسيدا للمحبة الحقيقية بين جموع المصريين، متمنيا زوال جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على الأعياد.

رحب مطران الفيوم، بوفد اللجنة العامة، موجها الشكر لقيادات اللجنة العامة، على حرصهم لمشاركة المسيحيين في فرحتهم بالعيد.

 

محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

 

2566baee-4567-4366-9009-bc8ff8e12cf6
2566baee-4567-4366-9009-bc8ff8e12cf6
الفيوم وفد الفيوم الانبا ابرام عيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب

أعراض جديدة لمتحور أوميكرون تظهر على الأطفال.. تعرف عليها

رئيس اتحاد الناشرين العرب: معظم الكتب بكليات الطب والهندسة والمدارس الدولية مزوّرة|فيديو

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ريال مدريد ضد فالنسيا.. بنزيما يمنح الملكي التقدم بالشوط الأول

سيجنال يتيح استخدام عملة MobileCoin المشفرة مع إخفاء بيانات المستخدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتلقى نبأ وفاة شقيقه على الهواء.. فيديو

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

فيديو

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ