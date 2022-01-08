"وفد الفيوم" يزور الأنبا إبرام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار وفد من قيادات اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، في مقره بدير القديس الأنبا إبرام بقرية العزب بمركز الفيوم، اليوم، لتقديم التهنئة له وللمسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ترأس وفد اللجنة، خلال الزيارة، الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، وضم كلا من إبراهيم عبد الباقي، سكرتير عام اللجنة العامة للحزب بالفيوم، وميشيل ميلاد، سكرتير عام مساعد اللجنة العامة، و حنان خليل، رئيسة لجنة المرأة بالحزب بالفيوم، وعبد الرحمن فريد، رئيس لجنة الشباب باللجنة العامة بالفيوم.

قدم وفد اللجنة العامة، التهنئة لمطران الفيوم، بمناسبة العيد، وأعرب الدكتور صابر عطا، عن سعادته بلقاء مطران الفيوم، مؤكدا حرص اللجنة على مشاركة المسيحيين في الأعياد، تجسيدا للمحبة الحقيقية بين جموع المصريين، متمنيا زوال جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على الأعياد.

رحب مطران الفيوم، بوفد اللجنة العامة، موجها الشكر لقيادات اللجنة العامة، على حرصهم لمشاركة المسيحيين في فرحتهم بالعيد.