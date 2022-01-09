تشريح جثة عامل لبيان أسباب مقتله بالرصاص في المرج.. وأمن القاهرة يكثف جهوده

قررت جهات التحقيق ندب فريق من مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة عامل، عثر عليه مقتولا بالرصاص بمنطقة المرج، وذلك لإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة وملابساتها.

وكلفت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة استعدادا لتفريغها لبيان ملابسات الجريمة والتوصل لحقيقتها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها لبيان اسبابها للتوصل لمرتكبيها.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها لحل لغز العثور على جثة عامل مقتول بالرصاص بمنطقة المرج.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي مفاده وجود جثة ملقاة بأحد الشوارع وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل نظافة مصاب بطلق ناري، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.