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لإشراك المواطنين في مخططات التنمية.. الحكومة : أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة .. وحياة كريمة سترفع كفاءة المناطق الأولي بالرعاية

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

التخطيط:

 2.4 مليار استثمارات موجهة لتنفيذ 191 مشروعًا تنمويًا في الوادي الجديد
توجيهات رئاسية بدخول جميع قرى الريف المصري في مبادرة حياة كريمة


استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جميع الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات ”18/2019 – 19/2020"، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".

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وأوضحت “السعيد” أن "خطة المواطن" تستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، وربطها مع "رؤية مصر 2030"، منها خفض معدل البطالة إلى نسبة 7.4%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل لائقة، من خلال التوسع في برامج العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيه استثمارات كُلية بقيمة 1.25 تريليون جنيه، في الوقت الذي تستحوذ فيه مشروعات البنية الأساسية والعمرانية على نسبة 79% من الاستثمارات العامة، والتنمية البشرية والاجتماعية على 15%، وبرامج التنمية المحلية على النسبة المتبقية، واستهداف معدل نمو اقتصادي في حدود 5.4%، رغم استمرار جائحة كورونا.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الوادي الجديد، أوضحت “السعيد” أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 21/2022 تبلغ 2.4 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 21/2022، أشارت “السعيد” إلى توجيه استثمارات بقيمة 987,5 مليون جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41,5%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 480 مليون جنيه بنسبة 20,2%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 392,6 مليون جنيه جنيه بنسبة 16,5%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 94 مليون جنيه بنسبة 3,9%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 75,6 مليون جنيه بنسبة 3,2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 348,3 مليون جنيه بنسبة 14,7%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الوادي الجديد في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه 341.3 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي، ويصل عدد المشروعات في هذا القطاع إلى 36 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 73.9 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 14.7 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وتبلغ أعداد المشروعات بقطاع التنمية المحلية 93 مشروعًا.

وفيما يتعلق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمحافظة، أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب بالمحافظة المقيدين بالجامعات يبلغ نحو 5,2 ألف طالب وتصل نسبة الإناث من عدد الطلاب إلى 61,7%، موضحًا أهم مشروعات القطاع بخطة عام 21/2022، والتي يبلغ عددها 12 مشروعا منها إنشاء مستشفى جامعة الوادي الجديد، وإنشاء مبنى كلية الزراعة بالوادي الجديد، وإنشاء مبنى كلية الطب البيطري، إلى جانب استكمال البنية التحتية ـ مرحلة ثانية بمقر الجامعة بالوادي الجديد.

وعلي سياق متصل ال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط، إن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة بدأت في يناير 2021.

وأضاف جميل حلمي في حواره لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الأولى لن أن هذه المرحلة ستشمل أفقر 52 مركز إداري في مصر بجميع قرائهم ونجوعهم، من أصل  175 مركز اداري ريفي في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

ولفت المشرف العام على مبادرة حياة كريمة بوزارة التخطيط، إلى أن كل ما حدث قبل 2021، يتبع المرحلة التمهيدية للمبادرة، مشيرا إلى أن التنفيذ الفعلي للـ مرحلة التمهيدية بدأ في يوليو 2019 ، بعد أن أطلقها الرئيس في يناير 2019 .

وتابع: وذلك من أجل خفض معدلات الفقر وتخفيف حدة القرارات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهو برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني له شقين شق اقتصادي وشق اجتماعي.

وحياة كريمة جاءت من ضمن حزمة برامج الاصلاح الاجتماعي والحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة للتخفيف من تأثيرات تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من من ارتفاع في معدلات التضخم والفقر وتم أول سنه في المرحلة التمهيدية أختيار وتم ضخ خلالها 5.5 مليار جنية ، كان هناك تعاون بين  3 وزارات تقوم بالتنسيق بشكل أساسي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ، وتم اختيار القري وفقا لبحث الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .

كما تابع : وفي العام الثاني من المرحلة التمهيدية توسعنا في التغطية ووصلنا إلى 375 قرية 2019/2020 و 2020/2021 تم توجيه 15.5مليار جنية في السنتين، نتج عنها تقليل معدا الفقر في هذذه القرى في عام 2017/2018  بمعدل 11.5 نقطة مئوية عندما تم مقارناتها ب معدل الفقر في 2019/2020، أتضح أن هذا هو الانخفاض الاكير فعلي مستوى الجمهورية أنخفض الفقر من نقطتين او ثلاثة أما في مجموعة قرى حياة كريمة أنخفض بنحو 11 نقطة.
 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية اخبار مصر حياة كريمة مال واعمال

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