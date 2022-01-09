الهيئة الوطنية للإعلام: مكافآت نهاية الخدمة تكلفنا 17 مليون جنيه شهرياً ..فيديو

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام ، إن بند الترقيات الخاصة بالعاملين يحتاج إلى 40 مليون جنية شهريا مؤكدا أن ماسبيرو بها 32 ألف عامل والعلاوات والمتجمدات قيمتها 700 مليون جنيه للعامل .

وأضاف حسين زين خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية " ، أن العاملين في ماسبيرو تحملوا 3 سنوات ولكن تراكمات الحياة زادت عليهم والعاملين دائما يعلمون ان الدولة توجه بتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح حسين زين ، إن مكافآت نهاية الخدمة تكلفنا 17 مليون جنيه شهرياً ، ونحتاج 2 مليار و600 مليون جنيه لتغطية مكآفات نهاية الخدمة للعاملين مؤكدا أن العاملين يحتاجون إلي مكافأة نهاية الخدمة حتي تعينه علي تكملة حياته .