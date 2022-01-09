طارق مصطفى: علاقتي مع البدري لم تكن جيدة في البداية

أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة حسام البدري، تعرض لظروف صعبة خلال فترة عمله، سواء بسبب ظروف فيروس كورونا أو الانتقادات التي تعرض لها طوال مسيرته.

وأضاف مصطفى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أن العلاقة بينه وبين البدري في البداية لم تكن جيدة، بعد أن اشترط أن يكون الرجل الثاني في المنتخب سواء في التدريبات أو المؤتمر الصحفي.

وأشار إلى أن الوضع تغير بعد ذلك وتحسنت العلاقة معه، خصوصا بعد أن منحه الفرصة في التدخلات الفنية وهو ما ظهر على نتائج منتخب مصر ويكفي أنه لم يخسر أي مباراة.

وتابع "البدري لم يوافق على رحيلي لتولي تدريب منتخب الشباب، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق للجبلاية، كان يريد رحيلي عن الجهاز الفني، لولا تمسك البدري بتواجدي معه، وهذا ما أبلغنا به بعد مباراة الجابون".

وعن وضعية منتخب مصر مع كيروش، قال إن المدرب البرتغالي اتخذ قرارات غريبة بدأها باستبعاد محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف ثم طارق حامد وأحمد سيد "زيزو".

وختم بأن "قرارات كيروش كلها تعبر عن قناعاته الفنية، رغم اختلافي معه، خصوصا أن اللاعبين المستبعدين هم الأفضل في الدوري المصري خلال الفترة الماضية".