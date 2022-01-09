إصابة طالب سقط من قطار "القاهرة- أسوان" في سوهاج

أصيب طالب في نهاية العقد الثاني من العمر، بجروح وكسور بأماكن مختلفة بالجسم؛ إثر سقوطه أثناء محاولته النزول من قطار “القاهرة- أسوان”، بدائرة قسم أول سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول، يفيد بورود إشارة من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

يفيد بأنه أثناء نزول المدعو “هشام ص م ع - 18 عاما - طالب - ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل”، من قطار "القاهرة – أسوان" بمحطة سكة حديد سوهاج، إنزلقت قدماه وسقط على رصيف المحطة؛ ما نتج عنه إصابته بجرح بالقدم اليسرى.

تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.