أهالي طنطا يؤدون صلاة الجنازة على جثمان تهاني الجبالي

أدى المئات من أهالي مدينة طنطا، صلاة الجنازة على جثمان المستشارة تهاني الجبالي بمسقط رأسها قبل تشييع جثمانها بمقابر عوارة بمدينة طنطا.

وكانت المستشارة تهاني الجبالي قد توفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد رحلة علاجية بإحدي المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وولدت الراحلة لأسرة من محافظة الغربية، حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت فيها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

بعد تخرجها، عملت المستشارة تهاني الجبالي بالمحاماة لمدة 30 عاما، وهى محامية لدى محكمة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوة فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م.