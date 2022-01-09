مدير الإدارة يتحدث لـ"صدى البلد" من منتدى الشباب: حياة كريمة وفرت مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين

بعد توقف منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، عاد منتدى شباب العالم، وانطلقت فعاليات الورش التحضيرية له أمس في شرم الشيخ، لتناقش 7 ملفات هامة، تأتي في مقدمتها الرعاية الصحية للعالم ما بعد كورنا، وقضايا الطاقة والمناخ، وريادة الأعمال والفرص المتاحة للشباب في سوق العمل، والمبادرات التنموية بجانب تسليط الضوء على مبادرة حياة كريمة.

وفي هذا الإطار، عقدت اليوم ورشة عمل بعنوان "حياة كريمة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وعرض بها فيديو يوضح جهود المبادرة في مختلف المجالات التنموية، وذلك بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وإيمان حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية، ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بوزارة التخطيط، ومي ياسين أمين عام فودافون مصر، وأحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وإنجي منصور مديرة مؤسسة بلدنا.

تطبيق حياة كريمة في الدول الأجنبية

وعرضت خلال الورشة، عدد من التحديات التنموية العالمية، وتم توجيه الدعوة للمشاركين باقتراح توصيات للحل يمكن اعتمادها من منتدى شباب العالم، وفي الختام اقترح المشاركون مجموعة من التوصيات العملية لتعميم تجربة حياة كريمة كتجربة تنموية في عدد من الدول، وكانت أهم تلك التوصيات، إعادة هيكلة موارد كل دولة، وحسن إدارة التمويل، والقضاء على جذور المشكلة من خلال التعاون من أجل الطبيعة.

من جانبها، قدمت عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء المبادرة شرحا وافيا عن تفاصيلها منذ بدايتها كفكرة من شباب البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب للقيادة، وصولا لإنجازات المشروع على أرض الواقع الذى يستهدف حاليًا ما يقرب من 4500 قرية وتوابعها في 20 محافظة.

ورشة حياة كريمة

حياة كريمة تعالج أزمة الحريات

وفي هذا الصدد قال الدكتور ولاء جاد مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إن حقوق الإنسان تستند إلى مجموعة صكوك دولية والتي تحدد بشكل قاطع المعايير اللازمة للتمتع بحياة كريمة، موضحا أن الهدف من صكوك حقوق الانسان هو تمتع المواطنين بأقصى مدى ممكن من معايير الحياة الكريمة، ومن حيث الشكل فإن المبادرات التي تنفذها مصر عموما تتوافق مع هذا الهدف.

وأضاف جاد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن حزمة الحقوق والحريات دائما تحتاج بنية أساسية لنستطيع تقديمها، فلا يمكن التحدث عن حق في الصحة ومرافقها بالأساس تالفة، وكذلك الحديث عن الحق في التعليم، ويوجد 70 طالب بالفصل، والحق في المياه والصرف الصحي والخدمة لا تصل للمواطنين، وبالتالي فإن الدولة تسعى من خلال حياة كريمة، إلى العمل على فكرة إتاحة الحق، والمرفق الذي يخدمه.

ولاء جاد مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة

حياة كريمة ودعم المشاركة السياسية

وأوضح أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها حياة كريمة، هي الأبرز، وتظهر دائما عن الحقوق المدنية والسياسية التي تسعى المبادرة في تقديمها، مشيرا إلى أن مجتمع الريف في مصر لديه مشكلة كبيرة في الممارسة السياسية، وأصبحت مرهونة بالخدمات، وهو ما أظهر فئة نواب الخدمات والرشاوي الانتخابية، مستغلين حالة الفقر والحرمان بالحصول على أصوات الناس في مقابل المال أو ما يقدمونه من سلع، وهنا تشتت الدور الرقابي والتشريعي لعضو البرلمان.

وأكد أن ما تسعى حياة كريمة لتنفيذه هو سحب تلك الورقة من الطاولة ومساعدة المواطنين ليصبح تصويتهم الإنتخابي ومشاركتهم السياسية منزّهة عن فكرة الخدمات والرشاوى الانتخابية وبالتالي نعطي فرصة أكبر لمشاركة سياسية تركز على الرقابة والمتابعة والتشريع وتطوير الأداء السياسي.

واختتم قائلا: "حقوق الانسان لها مواصفات أهمها الوحدة والعالمية بمعنى أن حقوق الانسان في العالم كله لا تنفصل عن بعض أي أن الحق في الصحة والتعليم لا ينفصل عن الحق في المشاركة السياسية مثلا، فحقوق الانسان وحدة واحدة وبالتأكيد التدخل لتحسين جانب من جوانب حقوق الإنسان سيؤدي لتحسين الجوانب الأخرى".

وعن أهداف مبادرة حياة كريمة، نستعرضها في التالي:

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

الاستثمار في تنمية الانسان المصري.

سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

احياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

ورشة حياة كريمة

انطلاق منتدى شباب العالم

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غد الاثنين لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التى تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.