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برلمان

للكشف عن التعديات.. برلمانية تطالب بزيارات مفاجئة من التضامن لدور الأيتام

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن السوشيال ميديا أصبحت النافذة الأولي التي يعبر من خلالها الأشخاص عن آرائهم وتحولت إلي ملتقي لنشر البلاغات الإجرامية المتعلقة بالعنف ومن أهمها التعدي الجنسي علي الأطفال لا سيما بعد واقعة هتك عرض فتيات بـ دار أيتام خاصة والتي أصبحت أثارت غضب رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

وطالبت "عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد"، بضرورة تشكيل زيارات مفاجئة بكافة دور الأيتام لبحث الحالة العامة للأطفال والتأكد من مستويات الخدمة والرعاية المقدمة لهم، لافتة إلي أهمية أخذ آراء هؤلاء الأطفال في طبيعة معيشتهم وما هي المشكلات التي تواجههم أثناء الإقامة مما يعمل علي ضبط أداء العاملين بتلك الدور وبالتالي يتم تفادي حدوث مخالفات مثل ما نراه الأيام الحالية.

ولفتت عضو لجنة الاتصالات، إلي أن تشديد الرقابة علي دور الأيتام أمر تحتمه الضروري وذلك من خلال المتابعات الدورية علي فترات زمنية قصيرة حيث يتم ذلك من خلال الجهة المعنية بذلك بوزارة التضامن.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : الأطفال الأيتام بلا حظ ويعانون من حالة وصم تسبب فيها المجتمع نتيجة ظروفهم الإجتماعية التي يعيشون بها دون وجود أي ذنب لهم في ذلك ولهذا يستلزم علينا دعمهم والتضامن معهم بشتي الطرق وأهمها الحفاظ عليهم من أي نوع من التعديات والانتهاكات لحقوقهم.

 

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بعد واقعة محمد الأمين ..برلماني يطالب بتشديد الرقابة علي دور الأيتام الخاصة

جاء ذلك بعد أن علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، على واقعة إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفتيات في دار أيتام تابعة له، قائلة: "الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة".
وقالت نيفين القباج  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "انا مصدومة حتى الآن  لما فعله محمد الامين مع بنات دار الايتام ".


وأضافت نيفين القباج: “ دار ايتام محمد الأمين كانت مجهزة بشكل كبير، وكان هناك اهتمام بالصلاة وتحفيظ البنات للقرآن، وكان هناك شيخ يحفظ البنات القرآن الكريم”.

وتابعت نيفين القباج: "وصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب،  ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحن بأنهن يتعرضن للتحرش من أحد المتواجدين بالدار وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".

وأكملت نيفين القباج: "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن  المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار،  وأعددنا تقريرا شاملا عن الوقائع من أجل تقديمها إلى النائب العام".

ونوهت نيفين القباج بأنه: "تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن، وتم تسكينهن في دور رعاية أخرى آمنة"، مضيفة: "محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الايتام؛ لكني رفضت الرد عليه مطلقا، وتم إبلاغ كل الجهات المعنية بهذا الأمر".

وزارة التضامن دور الأيتام دار أيتام خاصة محمد الأمين الانتهاكات الاتصالات

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