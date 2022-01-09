أمم أفريقيا.. أسود الكاميرون تفتح مشوار البطولة بفوز ثمين على بوركينا فاسو

‎افتتح المنتخب الكاميروني لكرة القدم فعاليات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي تستضيفها بلاده بفوز ثمين بهدفين لهدف على منتخب بوركينا فاسو.

أحرز منتخب بوركينا فاسو الهدف الأول في المباراة مع الدقيقة 24 عن طريق جوزتافو سانجاري، بعد هجمة مركبة هددت مرمى الكاميرون مرتين، ثم تجاوزت أونانا لتصل إلى لاعب الضيوف الذي أسكنها الشباك.

واستطاع فنسنت أبو بكر أن يتعادل لصالح الكاميرون في الدقيقة 40 من خلال ركلة جزاء، تولى تنفيذها، بعدما عاد حكم المباراة إلى مراجعة اللعبة بالفيديو ليقوم باحتساب ركلة الجزاء.

وحصل المنتخب الكاميروني على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة بعد عرقلة أخرى في منطقة الجزاء.

واستطاع فينسنت أبو بكر أن يضيف الهدف الثاني لصالح الكاميرون في الدقيقة 45+3 بعدما نفذ ركلة الجزاء الثانية.

وتصدر المنتخب الكاميروني المجموعة مبكرا بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة ، والتي تقام اليوم أيضا بين منتخبي إثيوبيا وكيب فيردي (الرأس الأخضر) .