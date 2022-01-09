أحمد السبكي يكشف طريقة اختيار العملية الأنسب لمرضى السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الحزام والتكميم تعتمد على تقليل كمية الأكل، وأحيانًا المريض لا يستطيع تناول وجبات كثيرة، ويتحول إلى تناول السكريات والمياه الغازية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن هذه العمليات غير مصممة لهذا النوع من التغذية.

وتابع "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الطبيب يجب أن يختار العملية المناسبة للمريض، بعد الجلوس مع مريض السمنة قبل إجراء العملية، لمعرفة نوع الأغذية التي يتناولها مثل تناوله الحلويات من عدمه، أو تناول الوجبات السرية.

وأشار إلى أن جراح عمليات السمنة يجب أن يكون لديه احترافية عالية، لأنه أحيانًا يكتشف الطبيب وجود الحجاب الحاجز والتصاقات عنيفة تقوم بإخفاء كافة أجهزة الجسم.

عملية حزام المعدة لم تعد تجرى الآن

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جراح السمنة يجب أن يضع كافة الاحتمالات عند إجراء جراحات السمنة، لأنه أحيانًا تكون هناك مفاجآت أثناء العملية مثل الالتصاقات وخلافه، معقباً: "جسم الإنسان مليء بالأسرار".

وأضاف "أحمد السبكي"، أن الجراح يجب أن يكون جاهزًا لأصعب الأنواع من العمليات، لأن هذا يؤثر بصورة كبيرة على نجاح العملية، مشيرًا إلى أن التكميم عبارة عن قص المعدة، وهذا أمر سهل، والأهم هو إزالة الجزء الذي يقلل الشهية أو يقلل الحرق أو الجزء القابل للتمدد.

ولفت إلى أن عملية حزام المعدة لم تعد تجرى الآن، ولكن ما زال بعض الأطباء يقومون بإجراء العملية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحزام هدفه خنق المعدة، لتقليل نسبة الحرق.



إعادة جراحات السمنة في حاجة إلى خبرة جراح متمرس

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل الحزام إلى تكميم لا يفيد المريض كثيرًا، لأن التكميم نفس فكرة الحزام، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتحويل الحزام أو التكميم أو التدبيس إلى تحويل المسار لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأوضح "أحمد السبكي"، أن إعادة جراحات السمنة في حاجة إلى خبرة جراح متمرس في هذا النوع من العمليات، لكي يكون قادرا على فك الالتصاقات الموجودة في المعدة، وإعادة كل شيء إلى وضعه الطبيعي.

ونوه إلى أن الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة المعادة مختلفة عن الأدوات المستخدمة في الجراحات الأولى، لأن سمك المعدة مختلفة، خلاف أن المعدة تحتوي على دبابيس.