إطلاق قافلتين صحيتين بالمجان بقريتى الحوطا الشرقية والزيرة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقريتى الحوطا الشرقية بمركز ديروط ، والزيرة بمركز أبوتيج مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لاستهداف قرى الريف المصرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين .



وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صحفى صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إلى أن وزارة الصحة والسكان ستطلق قافلتين مجانيتين فى كافة التخصصات لاستهداف قرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط يومى 11 و12 يناير 2022 وبقرية الزيرة التابعة لمركز ابوتيج يومى 15 و16 يناير 2022.

وتضم القوافل التخصصات الطبية كافة من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، لافتا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين، معلنا دعمه الكامل لعمل القوافل الطبية وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة والاستفادة من تلك القوافل .

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الى ان القوافل الطبية المجانية تتم بالتنسيق مع الوزارة وتستهدف القرى والمناطق النائية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين.

وأشار إلى انه سيتم استكمال تلك القوافل لتشمل كافة قرى ونجوع المحافظة مع الاستعانة بأطباء مديرية الصحة بالمحافظة فى كافة التخصصات وصرف الادوية اللازمة وذلم تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان .