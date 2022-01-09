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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استغلال السدة الشتوية لتكثيف أعمال الصيانة والتطهير

أعمال تطهير الترع
أعمال تطهير الترع بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لتكثيف أعمال الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية خلال فترة السدة الشتوية بموسم أقل الاحتياجات للارتقاء بمنظومة الرى استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات بفصل الصيف لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات والقطاعات الأخرى المستخدمة للمياه بالكفاءة المطلوية، وطبقًا للكميات والمواعيد المقررة لضمان حصة المحافظة من مياه الري.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه يتم استغلال موسم السدة الشتوية بالتزامن مع موسم أقل الاحتياجات ليس فقط ترشيد المياه في هذه الفترات التي لا تحتاج الزراعات فيها إلى مياه ري كبيرة ولكن أيضاً لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية وهو ما يمثل ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الري للارتقاء بالمنظومة وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.

وأشار المهندس عمر سيف الدين مدير عام ري أسيوط إنه لأول مرة يتم تنفيذ أعمال نظافة الجزر في السدة الشتوية أمام قناطر ديروط لضمان حصة محافظة أسيوط من مياه الري وتطهير ترعتي أبوجبل والدلجاوي أمام قناطر ديروط لرفع كفاءة استخدام وحدات المياه، وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه.

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أسيوط محافظ أسيوط الموارد المائية والري تطهير الترع بأسيوط السدة الشتوية

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