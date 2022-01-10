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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

29 لاعبًا في معسكر المصري استعدادًا لمباراة مصر المقاصة بكأس الرابطة

المصري
المصري

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم الإثنين  في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب ، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة والمقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر بعد غدٍ الاربعاء  على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم قائمة المصري 29 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، عصام ثروت ،  محمد شحاتة.
في خط الدفاع : اسلام صلاح ،  عمرو موسى ، أحمد شديد  ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، علاء عطا ،  أحمد علاء ، إسلام جمال ، إسلام المزين.
في خط الوسط : فريد شوقي ،  ايزي ايميكا ، حسن علي ، محمد جريندو ، إسلام عطية ، حجاج عويس  ، أحمد الشيخ ، مصطفى سلطان ،  أحمد حمودي ، محمد عنتر  ، إلياس الجلاصي ،  أسامة الجزار.

في خط الهجوم : أوستين أموتو ، حسين رجب ، محمد بلح ، عمرو مرعي.

المصري رابطة الأندية النادي المصري حسن على مصر المقاصة كريم العراقي

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