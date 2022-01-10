حزب “المصريين” ناعيًا وائل الإبراشي: فقدنا قامة صحفية وإعلامية كبيرة

نعى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، وجميع أعضاء الهيئة العليا للحزب والأمانات المركزية، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذي وافته المنية امس؛ بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ابو العطا إننا فقدنا قامة إعلاميةكبيرة.

وتقدم “أبو العطا” بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الإعلامي الكبير وائل الإبراشي أُصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وخضع للعلاج بأحد المستشفيات، وعانى من بعض المضاعفات التي أدت إلى تأخر حالة رئتيه، وغاب عن تقديم برنامجه "التاسعة" على التليفزيون المصري.